فالنسيا يدين أداء جماهيره للتحية النازية خلال مباراة آرسنال

أدان نادي فالنسيا الإسباني أداء عدد محدود من جماهيره تحية النازية وتقليد أصوات القردة خلال المباراة على أرض آرسنال في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

وفاز آرسنال 3-1 على الفريق الإسباني الذي يحاول تحديد هوية الجماهير المتورطة في الواقعة.

وقال النادي الإسباني في بيان اليوم الجمعة: ”فالنسيا يدين علنية ويعرب عن رفضه الشديد وعدم تسامحه مطلقًا كما هي عادته مع تصرفات بعض الجماهير التي من الواضح انها لا تمثل بلنسية“.

وكشف الاتحاد الأوروبي للعبة أنه يعمل على مراجعة تقارير المباراة.

وقالت منظمة (كيك إت أوت) البريطانية المناهضة للتمييز في بيان إن ”هذه الإشارات العنصرية الصارخة صادمة ولا تغتفر“.

وأضافت: ”نأمل أن تنجح الجهات المعنية في تحديد الجناة واتخاذ أشد عقوبة ممكنة ضدهم، لا يوجد مكان لأي شكل من أشكال التمييز في كرة القدم أو المجتمع“.