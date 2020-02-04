برشلونة يتعاقد رسميًا مع سانتياغو راموس مدافع بوكاجونيورز الأرجنتيني

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الليغا يوم الثلاثاء تعاقده مع الأرجنتيني سانتياغو راموس مينغو للانضمام إلى الفريق الثاني بالنادي.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت إن لاعب الوسط الأرجنتيني الذي يبلغ من العمر 18 عامًا انضم من بوكا جونيورز في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات مع شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو يرتفع إلى مئة مليون يورو في حال انتقاله للفريق الأول.

واجتاز راموس مينغو الفحص الطبي يوم الثلاثاء وتم تقديمه للإعلام في استاد يوهان كرويف، في حدث حضره سيلفيو إلياس المدير الفني للفريق الثاني والسكرتير الفني خوسيه ماري بيكرو.

وولد سانتياغو مينغو راموس في قرطبة بالأرجنتين في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وانتقل إلى بوكا جونيورز في عام 2015.

وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه أظهر قدرات رائعة وشخصية ناضجة وشارك في الجانب الأيسر من وسط الملعب في الفريق الثاني لبوكا جونيورز على مدار الموسم الماضي، بالإضافة إلى مباراتين وديتين للفريق الأول وانضم لقائمة الفريق الأرجنتيني في كأس ليبرتادوريس.