ليس النتائج.. نادي برشلونة يكشف السبب الحقيقي لإقالة فالفيردي‎

كشف الفرنسي إريك أبيدال، المدير الرياضي في نادي برشلونة، الأسباب الحقيقية وراء إقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق للفريق الكتالوني.

وقال أبيدال خلال تصريحات صحفية:“اتخذنا قرار إقالة فالفيردي منذ الكلاسيكو، ولم تكن المشاكل على مستوى النتائج بل كانت المشاكل داخليًا.. لم يكن سهلًا أبدًا اتخاذ هذا القرار“.

وأضاف:“مع فالفيردي لم يكن جميع اللاعبين راضين، ويعملون بجد“.

وتابع:“لم يكن العديد من اللاعبين راضين عن فالفيردي، وبعضهم لا يتدرب بجدية.. كانت هنالك مشاكل داخليًا رغم أن علاقة غرفة الملابس بالمدرب جيدة، لكن كلاعب سابق أستطيع أن أشتم بعض الأشياء.. قلت للنادي ما فكرت به، ولابد من اتخاذ قرار“.

وعما أثير عن تقدم النادي بعرض رسمي لتشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، شدد أبيدال:“لم نقدم أي عرض رسمي لتشافي، وإذا كان يملك ورقة رسمية فليعرضها“.

وأبرز:“خلال اجتماعنا الأول مع تشافي استمعنا إليه، والاجتماع الثاني أخبرنا بخطته.. لم يكن هنالك أي عرض، ما حدث في الصحافة عبارة عن أشياء سياسية أكثر منها رياضية، وأنا لا أمارس السياسة.. أنا فقط أتحدث عن كرة القدم“.

وأوضح:“تشافي لم يكن لديه الكثير من الخبرة، لكن أبواب النادي دائمًا مفتوحة له.. ربما لن أكون في المستقبل هنا، لكن البارسا دائما أبوابه مفتوحة“.

وعن عقد الأرجنتيني ميسي، أوضح:“لقد تحدثنا مع ميسي، والفكرة هي أن نزيد مدة عقده.. بالنسبة لي أنا متفائل لأنه لدينا أفضل لاعب في العالم.. أعتقد أن ليو ميسي سعيد جدًا هنا، وسنصل إلى اتفاق قريبًا“.

وكانت إدارة برشلونة قد أعلنت مؤخرًا إقالة فالفيردي من منصبه مديرًا فنيًا للفريق، بعد تراجع أداء ”البلوغرانا“ وخروجه من البطولات كان آخرها كأس السوبر الإسباني وتحديدًا من الدور نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد.

وعين بطل الدوري الإسباني كيكي سيتين بديلًا لفالفيردي.

وخلال الفترة التي قاد فيها فالفيردي العملاق الكتالوني، التي تمتد إلى موسمين ونصف الموسم، لعب ميسي الدور الأكبر في فوز ”البارسا“ بالألقاب العديدة، مثل: كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

لكن الفريق خرج من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهزيمة مذلة أمام ليفربول الإنجليزي الموسم الماضي، ومن قبله أمام روما الإيطالي في الموسم قبل الماضي.