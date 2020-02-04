أتلتيكو مدريد يفاوض لاعب وسط نادي برشلونة

ذكر برنامج “ El Larguero “ لإذاعة ّ كادينا سير “ أن أتلتيكو مدريد يفاوض الكرواتي إيفان راكيتش لاعب وسط برشلونة لضمه الصيف القادم.

وكان الدولي الكرواتي محط جذل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة والشتوية الحالية حيث رغب برشلونة في بيعه وأدخله في صفقة البرازيلي نيمار الفاشلة من باريس سان جيرمان الفرنسي كما حاول يوفنتوس وأنتر ميلانو ضمه.

وحسب البرنامج ففريق أتلتيكو مدريد لم يخف اهتمامه بإيفان راكيتش منذ الصيف الماضي وحاول التفاوض معه لضمه لكن اللاعب أصر على البقاء في برشلونة كما أن صفقة انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان وما صاحبها من خلاف بين الفريق المدريدي وبرشلونة لم تؤدي لنجاح المفاوضات.

وعبر إيفان راكيتش عن استيائه من تعامل إدارة برشلونة معه وكذلك الطاقم الفني السابق للفريق بقيادة إيرنيستو فالفردي المقال وأعطى إشارات على كون الموسم الحالي هو الأخير في برشلونة.

ولعب إيفان راكيتش 24 لقاء هذا الموسم لكنه لم يبدأ أساسيا في لقاءات كثيرة حيث تراجع دوره في وسط الميدان أمام الهولندي فرانكي دي يونغ والتشيلي أرثور فيدال والبرازيلي أرثر ميلو.

ويعتبر الأرجنتيني دييغو سيميوني الدولي الكرواتي حلا لمشاكل فريقه في وسط الميدان في ظل إصابات العميد كوكي وتراجع مستوى عدة لاعبين أبرزهم ساؤول نغويز الذي أصبح يشركه كظهير أيسر.

وينتهي عقد إيفان راكيتش مع برشلونة صيف 2021 وحسب البرنامج الإسباني فالصيف القادم يبقى الفرصة الأخيرة لإدارة برشلونة للحصول عل مبلغ مالي من رحيل الدولي الكرواتي عن الفريق ولذلك فقد تفكر في بيعه لأتلتيكو مدريد لاستعادة جزء من مبلغ الشرط الجزائي التي دفعته للتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان.