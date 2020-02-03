رسميا.. تحديد موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وضيفه برشلونة ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وستقام مباراة الكلاسيكو يوم الأحد، في الأول من مارس المقبل، الساعة 21 بتوقيت إسبانيا، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وانتهت مباراة الكلاسيكو في الدور الأول بالتعادل السلبي، في 18 ديسمبر الماضي، على ملعب كامب نو.

¡Tienes una cita con #ElClásico! ???? Domingo 1 de marzo ???? Santiago Bernabéu ⏰ 21:00 horas#LaLigaSantander pic.twitter.com/OTaTPH5qhk — LaLiga (@LaLiga) February 3, 2020

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 49 نقطة من 22 مباراة، ويأتي برشلونة في المركز الثاني ويتأخر بـ3 نقاط عن ريال مدريد.

وحصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، في حين يعود آخر تتويج لريال مدريد إلى موسم 2016/2017.

وريال مدريد هو البطل التاريخي للدوري الإسباني، حيث أحرز اللقب 33 مرة، مقابل 26 لبرشلونة.