تقرير: عثمان ديمبلي يغادر تدريبات نادي برشلونة بعد تجدد إصابته

أكدت إذاعة ”RAC1“ الكتالونية، أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي غادر تدريبات برشلونة اليوم الإثنين، وسط مفاجأة زملائه؛ لأنه عاد منذ أيام للتدريبات الجماعية إثر شفائه من إصابة عضلية كلفته الغياب لفترة طويلة.

وأعلنت صحيفة ”ماركا“ أن ديمبلي غادر التدريبات بسبب نكسة تجدد إصابته العضلية، وهو ما يعتبر ضربة جديدة لبرشلونة، ومدربه كيكي سيتين.

وذكرت الصحف الكتالونية، أن الجناح الفرنسي شعر بانزعاج في موضع إصابته العضلية وقرر مغادرة التدريبات فيما لم يصدر برشلونة أي بيان طبي حول لاعبه.

وكانت عودة عثمان ديمبلي للتدريبات الجماعية بعد فترة علاج قادته لقطر، قد أعطت بعض الأمل لبرشلونة في ظل عدم نجاحه في التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعويض الغياب الطويل للأوروغواياني لويس سواريز.

وشارك ديمبلي في 9 مباريات فقط الموسم الحالي، بواقع 492 دقيقة، سجل فيها هدفا وحيدا.

وتحدث كيكي سيتين مدرب برشلونة عن عودة عثمان ديمبلي للتدريبات والفريق، مؤكدا أنه صفقة برشلونة الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية، لكن يبدو أن مسلسل الإصابات لن يتوقف عن ضرب ديمبلي.

ويواجه برشلونة، الخميس، أتلتيك بلباو، في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في لقاء يعتبر تحديا للفريق ومدربه الجديد؛ لأن ملعب سان ماميس شهد الهزيمة الأولى لبرشلونة هذا الموسم خارج ملعبه كامب نو في أولى جولات الدوري الإسباني الدرجة الأولى.