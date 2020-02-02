 أهداف مباراة برشلونة ضد ليفانتي: أنسو فاتي يتقدم بثنائية للبلوغرانا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة برشلونة ضد ليفانتي: أنسو فاتي يتقدم بثنائية للبلوغرانا (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة ضد ليفانتي: أنسو فاتي يتقدم بثنائية للبلوغرانا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة بهدف لصالح فريقه في شباك ليفانتي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 30 استلم فاتي بينية سحرية من ميسي وسدد أرضية قوية محزًا هدف التقدم للبارسا.

وفي نفس الدقيقة استلم فاتي بينية أخرى من ميسي وسدد قوية محزًا الهدف الثاني له ولفريقه.

يدخل برشلونة اللقاء متأخراً بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر ريال مدريد، الذي نجح في حسم مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد 1-0، حيث يحتل البارسا الوصافة برصيد 43 نقطة.

في المقابل يحتل ليفانتي المركز 13 برصيد 26 نقطة.

ويدخل كلا الفريقين مباراة اليوم بظروف متشابهة، بعدما خسر برشلونة في الجولة الماضية من فالنسيا 0-2، وفرط في صدارة ”الليغا“ لريال مدريد.

على الجانب الآخر يعاني ليفانتي من تراجع النتائج، حيث خسر 4 مباريات في آخر 5 بالدوري، والكأس آخرها 0-2 في الجولة الماضية أمام أوساسونا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار برشلونة
أخبار نادي برشلونة
الدوري الإسباني
برشلونة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث