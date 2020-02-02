أهداف مباراة برشلونة ضد ليفانتي: أنسو فاتي يتقدم بثنائية للبلوغرانا (فيديو)

تقدم أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة بهدف لصالح فريقه في شباك ليفانتي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 30 استلم فاتي بينية سحرية من ميسي وسدد أرضية قوية محزًا هدف التقدم للبارسا.

وفي نفس الدقيقة استلم فاتي بينية أخرى من ميسي وسدد قوية محزًا الهدف الثاني له ولفريقه.

الهدف الاول برشلونة pic.twitter.com/z7yrvVvJNz — فيديو عالم البارسا (@yarigafcbworld) February 2, 2020

الهدف الثاني برشلونة pic.twitter.com/htNpWTBVMb — فيديو عالم البارسا (@yarigafcbworld) February 2, 2020

يدخل برشلونة اللقاء متأخراً بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر ريال مدريد، الذي نجح في حسم مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد 1-0، حيث يحتل البارسا الوصافة برصيد 43 نقطة.

في المقابل يحتل ليفانتي المركز 13 برصيد 26 نقطة.

ويدخل كلا الفريقين مباراة اليوم بظروف متشابهة، بعدما خسر برشلونة في الجولة الماضية من فالنسيا 0-2، وفرط في صدارة ”الليغا“ لريال مدريد.

على الجانب الآخر يعاني ليفانتي من تراجع النتائج، حيث خسر 4 مباريات في آخر 5 بالدوري، والكأس آخرها 0-2 في الجولة الماضية أمام أوساسونا.