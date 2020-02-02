لقطع الطريق على برشلونة.. إنتر ميلان يتحرك لتمديد عقد لاوتارو مارتينيز

أكدت تقارير إيطالية أن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي تشعر بقلق بالغ حول إمكانية رحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق إلى برشلونة الإسباني في الصيف المقبل.

ويرتبط لاوتارو مارتينيز بالانتقال إلى النادي الكتالوني بعد تألقه اللافت للنظر مع النيراتزوري خلال الموسم الجاري.

قلق إنتر ميلان

ويشعر مسؤولو إنتر ميلان بالقلق في ظل وجود شرط جزائي في عقد اللاعب يمنحه حق الرحيل مقابل الحصول على 111 مليون يورو.

ويري النادي الإيطالي أن قيمة الشرط الجزائي قليلة جدا مقارنة بما يقدمه اللاعب خلال الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إن إنتر ميلان يعمل على تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 2023، مع تعديل بند الشرط الجزائي لإبعاد برشلونة عن اللاعب الي حد ما.

أرقام مذهلة

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن لاوتارو مارتينيز هو أبرز المرشحين للانضمام إلي برشلونة الذي لم يدعم خط هجومه بمهاجم جديد في الميركاتو الشتوي رغم إصابة مهاجمه الأورغوياني لويس سواريز.

وأشارت ”كوريري ديلو سبورت“ الي أن مارتينيز يسجل أرقاما مذهلة هذا الموسم، بعد أن سجل 16 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال مشاركاته مع إنتر ميلان.

وسيكون على برشلونة طبقا للصحيفة أن يقدم عرضا خياليا لانتزاع اللاعب من إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الشتوي 2020، لكنه لم ينجح، ويتردد أن النادي الكتالوني قرر تأجيل عملية التعاقد مع مهاجم إلى الصيف، حتى يتسنى له التعاقد مع مهاجم قوي، حيث يرتبط بلاوتارو مارتينيز، الذي يتردد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد ضمه إلى برشلونة.