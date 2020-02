نادي برشلونة يوضح تفاصيل إصابة أرتورو فيدال

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا بشأن إصابة لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال، عبر حسابه على موقع ”تويتر“.

وقرر كيكي سيتين مدرب برشلونة استبعاد فيدال من قائمة النادي الكتالوني التي تواجه ليفانتي، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وقال برشلونة في بيانه: ”إصابة فيدال كدمة في الفخذ الأيسر، وعودته إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه من الإصابة“.

وغاب فيدال، البالغ من العمر 32 عاما، عن تدريبات برشلونة أمس السبت، واكتفى بالعمل في صالة الألعاب الرياضية، قبل أن يعلن كيكي سيتين إصابة اللاعب.

وكان فيدال محور الحديث في برشلونة، حيث كان يريد الرحيل إلى إنتر ميلان الإيطالي، والعمل مجددا مع المدرب أنطونيو كونتي، وقد رفع اللاعب شكوى ضد النادي الكتالوني، للحصول على أموال، لكنها رُفضت.

[INJURY NEWS]@kingarturo23, is out of #BarçaLevante

All the details, here

???? https://t.co/kzFw8KXuUC pic.twitter.com/eadKCcSI48

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2020