نادي برشلونة يوضح تفاصيل إصابة أرتورو فيدال

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا بشأن إصابة لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال، عبر حسابه على موقع ”تويتر“.

وقرر كيكي سيتين مدرب برشلونة استبعاد فيدال من قائمة النادي الكتالوني التي تواجه ليفانتي، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وقال برشلونة في بيانه: ”إصابة فيدال كدمة في الفخذ الأيسر، وعودته إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه من الإصابة“.

وغاب فيدال، البالغ من العمر 32 عاما، عن تدريبات برشلونة أمس السبت، واكتفى بالعمل في صالة الألعاب الرياضية، قبل أن يعلن كيكي سيتين إصابة اللاعب.

وكان فيدال محور الحديث في برشلونة، حيث كان يريد الرحيل إلى إنتر ميلان الإيطالي، والعمل مجددا مع المدرب أنطونيو كونتي، وقد رفع اللاعب شكوى ضد النادي الكتالوني، للحصول على أموال، لكنها رُفضت.

وانضم فيدال من بايرن ميونخ الألماني إلى برشلونة صيف العام 2018، وينتهي عقده مع برشلونة صيف 2021.

وشارك فيدال في 25 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي في جميع المسابقات، سجل فيها 6 أهداف، وصنع هدفين، وبالمجمل شارك فيدال مع برشلونة في 78 مباراة، سجل فيها 9 أهداف وصنع مثلها.

ويملك برشلونة 43 نقطة من 21 مباراة، في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بـ6 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أكثر.

وبعد مواجهة ليفانتي، يسافر برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سان ماميس.