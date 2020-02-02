أنتونيلا زوجة ميسي تتعلم الملاكمة (صورة)

زاد نشاط أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وأصبحت تتعامل معها بطريقة احترافية زاد من متابعيها والمعجبين بها.

ونشرت زوجة النجم الأرجنتيني على حسابها عبر تطبيق ”إنستغرام“ صورة لها بوجه جديد وكأنها تستعد لارتداء قفازات ملاكمة، خصوصا أنها كانت تمارس الرياضة.

وظهرت في الصورة بجانب كيس تدريبات الملاكمة وتهيئ يديها لارتداء قفازات ملاكمة، ويبدو أنها تمارس تدريبات للملاكمة كنوع من التدريبات الرياضية.

وتطورت صفحة أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت حسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، حيث بدأت تنشر صورا كثيرة تخص علامتها التجارية وعائلتها وزجها النجم الأول لبرشلونة.

وتزوج ميسي رسميا بأنتونيلا روكوزو في 2017 وكان على علاقة معها منذ الصغر وأنجب منها 3 أبناء وهم: تياغو، وماتيو، وسيرو.