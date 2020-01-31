على طريقة إنييستا.. ميسي يحدد شروط تجديد التعاقد مع برشلونة

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وأسطورة نادي برشلونة الإسباني سنواته الأخيرة في مشواره مع البلوغرانا، والذي بدأ منذ عام 2005.

وينتهي عقد ميسي في صيف 2021، ولا يزال الجدل مستمراً حول تجديد عقد أسطورة كرة القدم العالمية رفقة برشلونة، الذي يتعين عليه الاستعداد لمرحلة ما بعد ميسي من الآن.

وسوف يصل ميسي إلى عامه الثالث والثلاثين في يونيو 2020، أي قبل عام على نهاية عقده، ولا تزال المفاوضات جارية حالياً بين خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني وإدارة برشلونة بقيادة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، لوضع خطة الطريق للاعب في المرحلة المقبلة.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن بارتوميو يريد منح ميسي عقداً مدى الحياة رفقة برشلونة، تقديراً للإنجازات التي حققها قائد الفريق رفقة النادي طوال الـ15 عاماً الماضية، وحتى الآن.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن ميسي لا يمانع على الإطلاق في الاستمرار رفقة برشلونة حتى نهاية مشواره الكروي، ولكنه يرغب في وضع بند في عقده المستقبلي رفقة البارسا، يسمح له بتحديد مصيره.

وقالت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، إن ميسي طلب من إدارة البارسا أن يتضمن عقده الجديد بنداً يسمح له بفسخ التعاقد وإنهاء مشواره مع برشلونة بنهاية كل موسم، وبالتحديد في يونيو من كل عام.

وتابعت بقولها: ”قائد برشلونة السابق أندرياس إنييستا وضع هذا البند في عقده مع برشلونة، قبل أن يقرر الرحيل للاحتراف في اليابان بنهاية موسم 2017- 2018، حيث رحل عن كامب نو وعمره 33 عاماً، ويريد ميسي أن يسير على نفس الدرب الذي اتخذه الرسام إنييستا، حيث يحدد نهاية مشواره مع برشلونة حسب مستواه الفني والبدني ورغبته في الاستمرار بنهاية كل موسم“.

ولا يزال ميسي الورقة الرابحة لبرشلونة حتى الآن، حيث شارك هذا الموسم في 23 مباراة، أحرز خلالها 19 هدفاً، وصنع 10 أخرى، وهو الهداف الأول للبلوغرانا.

وساهم ميسي في انتصار برشلونة الساحق أمس على ليغانيس بخماسية نظيفة، في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، وأحرز هدفين في انتصاره رقم 500 في مشواره رفقة العملاق الكتالوني.