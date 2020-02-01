كل ما تريد معرفته عن مباراة الديربي بين ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب سانتياغو برنابيو، في العاصمة الإسبانية مدريد، لمتابعة لقاء الديربي المثير بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات الجولة الـ22 للدوري الإسباني.

وتحمل مباراة الديربي الليلة العديد من التفاصيل والدوافع وشعار الثأر الذي يبحث عنه أتلتيكو بعدما اقتنص ريال مدريد لقب السوبر الإسباني من بين أنيابه.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 46 نقطة، وحقق الفريق 13 انتصارا وتعادل 7 مرات وتلقى خسارة واحدة، وسجل ريال مدريد 39 هدفا، ويملك أقوى دفاع باستقبال 13 هدفا.. ويتصدر ترتيب هدافي الفريق الملكي النجم الفرنسي كريم بنزيما برصيد 12 هدفا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة، وحقق الفريق 9 انتصارات من 21 مباراة وتعادل مثلها وتلقى 3 خسائر.. وسجل أتلتيكو مدريد 22 هدفا واستقبل 14 هدفا وألفارو موراتا هداف الفريق في الليغا برصيد 7 أهداف.

ديربي العاصمة… ديربي النجوم و الأساطير … ديربي الزمن الجميل ????????#RealMadridAtleti pic.twitter.com/Us43etwJtA — LaLiga (@LaLigaArab) January 30, 2020

تاريخ الديربي

تحمل مباراة الليلة رقم 223 في تاريخ مباريات الديربي، ويتفوق ريال مدريد برصيد 110 انتصارات، مقابل 56 لأتلتيكو مدريد، و57 تعادلا، وسجل ريال مدريد إجمالا 370 هدفا مقابل 281 لأتلتيكو مدريد.

وعلى صعيد بطولة الدوري الإسباني، تقابل الفريقان 165 مرة، فاز ريال مدريد 87 مرة مقابل 39 انتصارا لأتلتيكو مدريد، و37 تعادلا.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين في السعودية بالتعادل في نهائي السوبر الإسباني قبل أن يفوز ريال مدريد باللقب بركلات الترجيح.

وتقابل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ضد نظيره الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد في 10 مناسبات، فاز زيدان في 4 مباريات، وتعادلا مثلها وفاز سيميوني مرتين.

ويلعب زيدان مباراته رقم 11 أمام أتلتيكو مدريد كمدرب وكلها ضد سيميوني، ولكن المدرب الأرجنتيني واجه ريال مدريد في 31 مناسبة فاز في 9 مباريات وخسر 12 مرة وتعادل في 10 مناسبات.

ريال مدريد.. وتعزيز الصدارة

يدخل ريال مدريد مباراة الديربي باحثا عن تحقيق الفوز لتعزيز صدارة الليغا التي اقتنصها وتربع عليها بعد خسارة برشلونة أمام فالنسيا بالجولة الماضية.

وتحدث المدرب زيدان عن المباراة مؤكدا أن فريقه جاهز لتقديم مباراة قوية تليق بقيمة الديربي كما شدد على أهمية دور الجماهير في هذه المواجهة القوية.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة الديربي كل من ماركو أسينسيو وغاريث بيل وإدين هازارد لعدم الجاهزية، بجانب رودريغو للإصابة، ويعتمد زيدان على تشكيلته التي تضم الحارس تيبو كورتوا، وأمامه رباعي الدفاع سيرجيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس وفيدريكو فالفيردي، الذي تصدر المشهد في آخر لقاء بين الفريقين بطرده في الدقائق الأخيرة من لقاء السوبر، بعد منعه انفرادا وفرصة هدف محقق لأتلتيكو مدريد.

ويقود خط الهجوم صانع الألعاب لوكا مودريتش مع تحرر الموهوب إيسكو ودور القناص كريم بنزيما هداف الفريق.

أتلتيكو مدريد.. ودوافع الثأر

يأمل أتلتيكو مدريد تحقيق الفوز بدافع الثأر من لقاء السوبر الأخير الذي أقيم قبل عدة أسابيع بجانب أن الروخي بلانكوس لديهم طموح التقدم مجددا للمربع الذهبي لليغا.

وأكد المدرب سيميوني أن فريقه جاهز للديربي ويسعى لتقديم عرض قوي مشددا على إمكانية ظهور الوافد الجديد يانيك كاراسكو بعد انضمامه معارا من فريقه الصيني.

ويعاني أتلتيكو مدريد من غيابات مؤثرة على رأسها دييغو كوستا وكيران تريبير وسانتياجو أرياس وخورخي كوكي وجواو فيلكس وخوسيه خيمينيز بسبب الإصابة.

ويعتمد أتلتيكو مدريد على طريقته 4-4-2 بتشكيلة تضم الحارس يان أوبلاك، وأمامه رباعي الدفاع فيليبي وستيفان سافيتش وسيمي فرساليكو ورينان لودي.

ويقود خط الوسط توماس بارتي وأندير هيريرا ويانيك كاراسكو وساؤول نيغويز مع ثنائي الهجوم ألفارو موراتا وأنخيل كوريا.

وأكد هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن مباراة الديربي دائما لها أجواء خاصة مع أهمية هذه المواجهة خاصة مع صدارة ريال مدريد لليغا وبحث أتلتيكو عن الثأر.

وأضاف: ”الفريقان يملكان دفاعات قوية وريال مدريد تحسن كثيرا على مستوى خط الوسط مع دعم فالفيردي لكاسيميرو وتحرر كروس ومودريتش، كما أن وجود بنزيما وموراتا في هجوم الفريقين يبشر بمواجهة مميزة على الصعيد التهديفي“.

هل سنرى مقصية مثل هذه للنجم ”ساوول“ @saulniguez في مرمى ”ريال مدريد“ في ديربي العاصمة؟ ✂???? #RealMadridAtleti pic.twitter.com/neVwAFJVPH — LaLiga (@LaLigaArab) January 30, 2020