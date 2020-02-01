مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. ديربي المليار يورو والملايين الغائبة

يلتقي فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في المرحلة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، في ديربي مدريدي مشتعل، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وستكون المباراة الثالثة بين الناديين هذا الموسم، حيث تعادلا في الدور الأول من الليغا دون أهداف على ملعب واندا متروبوليتانو، وهي ذات نتيجة مباراة نهائي السوبر الإسباني الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، قبل أن ينتصر ريال مدريد 4/1 بركلات الترجيح بعد ماراثون استمر 120 دقيقة.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، في حين تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس برصيد 36 نقطة، علما أنه ودع كأس ملك إسبانيا من دور الـ32 بخسارة مذلة أمام نادي الدرجة الثالثة كولتورال ليونيسا 1/2.

ورصدت صحيفة ”أس“ الإسبانية إحصائية رقمية لأسعار لاعبي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قبل الديربي المرتقب.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن قيمة لاعبي الناديين المنتظر مشاركتهم في لقاء اليوم على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ تقارب مليار يورو.

وأشارت إلى أن قيمة التشكيلة الأساسية لريال مدريد تبلغ 523 مليون يورو، في حين يصل سعر لاعبي أتلتيكو مدريد المنتظر مشاركتهم كأساسيين في اللقاء إلى 460 مليون يورو، لتصل قيمة اللاعبين الـ22 على أرض الملعب إلى ما يقرب من المليار يورو.

ونوهت الصحيفة أيضا إلى وجود صفقات مدوية غائبة عن ديربي مدريد، وعلى رأسها البلجيكي إدين هازارد، وغاريث بيل، ورودريغو، وفينيسيوس من ريال مدريد، إضافة إلى البرتغالي جواو فيلكس ودييغو كوستا وكيران تريبير عن أتلتيكو مدريد، حيث أجبرتهم الإصابة عن الابتعاد عن المباراة.

وتابعت: ”مليار يورو على أرض الملعب، وهناك ما يزيد على نصف مليار يورو ستكون غائبة أيضا نتيجة الإصابات، حيث تبلغ قيمة اللاعبين الغائبين عن الناديين 516 مليون يورو“.