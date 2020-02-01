كم أنفقت أندية الدوري الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية؟

ركزت صحيفة ”أس“ على سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإسباني الدرجة الأولى التي انتهت الجمعة بتسجيل 13 تعاقدا جديدا في الساعات الأخيرة.

وبحسب الصحيفة فإن الأندية الإسبانية أنفقت 130،6 مليون يورو، أكثر بـ40 مليونا من الموسم الماضي، لكنه أقل من الرقم القياسي قبل عامين حيث صرفت الفرق 288،2 مليون يورو، رغم أن برشلونة فقط صرف خلاله 120 مليون يورو في صفقة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول.

وخسرت فرق الدوري الإسباني مبلغ 40،7 مليون يورو في الصفقات حيث اشترت لاعبين بقيمة 130،6 مليون يورو في 44 صفقة مقابل بيع لاعبين بمبلغ وصل إلى 89،9 مليون يورو في 58 صفقة.

ولم تشهد سوق الانتقالات الشتوية في إسبانيا أرقاما كبيرة كما حدث في 2018 فأغلى صفقة كانت من نصيب ريال مدريد الذي دفع مبلغ 30 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي الشاب رينير جيسوس كارفاليو، الذي سيلعب لفريقه الثاني بسبب امتلاك الفريق الأول 3 لاعبين أجانب.

وتصدر المهاجمون سوق الانتقالات حيث حل ثانيا فياريال الذي دفع 25 مليون يورو للتعاقد مع باكو ألكاسير من بروسيا دورتموند الألماني، ثم إسبانيول الذي دفع 21 مليون يورو لضم راؤول دي توماس من بنفيكا، وإشبيلية الذي دفع 20 مليون يورو للتعاقد مع المغربي يوسف النصيري من ليغانيس.

وكان إسبانيول أكثر الفرق صرفا للأموال بمبلغ 41،6 مليون يورو في محاولة لإنقاذ نفسه من الصف الأخير والنزول لدوري الدرجة الثانية.

فيما كان سيلتا فيغو الفريق الأكثر ربحا في الدوري الإسباني حيث ربح ما بين البيع والشراء مبلغ 21 مليون يورو لبيعه بعض اللاعبين بمبالغ جيدة أبرزهم السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا الذي انتقل إلى نابولي الإيطالي.

وشهد اليوم الأخير 13 صفقة في إسبانيا وكان فريق ليغانيس الأكثر حركة بتعاقده مع 4 لاعبين جدد.