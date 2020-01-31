تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: إيفرتون يقطع الطريق أمام برشلونة.. وصدمة لتشيلسي ومانشستر يونايتد

تباينت التحركات في ميركاتو الانتقالات الشتوية الجارية والتي وصلت إلى خط النهاية، ما بين تراجع في اللحظات الأخيرة عن إتمام بعض الصفقات التي شغلت الأحاديث الكروية العالمية.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 31 يناير 2020:

صفقة برازيلية.. وإيفرتون يقطع طريق برشلونة

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع ماتيوس فرنانديز لاعب بالميراس البرازيلي في الانتقالات الشتوية الجارية، على أن ينضم إلى الفريق في الموسم الجديد.

ووقع اللاعب عقداً لمدة 5 مواسم مقابل 7 ملايين يورو إلى جانب 3 ملايين يورو، كبنود متغيرة بجانب إضافة بند شرط جزائي قدره 300 مليون يورو؛ لمنع رحيله في ظل قدرات اللاعب في مركز الوسط المدافع، ليبقى اللاعب مرشحاً لخلافة النجم سيرجيو بوسكيتس.

واستغنى نادي برشلونة عن لاعبه آبيل رويز مهاجم الفريق إلى سبورتنج براغا في شهر يناير الجاري مقابل 8 ملايين يورو، ووقع اللاعب لمدة 3 مواسم مقابل رحيل البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو لاعب براجا للبارسا بداية من الصيف المقبل.

وقطع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون الإنجليزي، الطريق أمام رحيل لاعبه ريتشارليسون إلى برشلونة بعد أنباء أفادت برغبة البارسا في ضم اللاعب مقابل 100 مليون يورو.

وأكد أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أن ريتشارليسون مستمر مع الفريق، ولا نية للاستغناء عنه إلى برشلونة أو أي فريق آخر.

أومتيتي يرفض آرسنال

رفض المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني الرحيل إلى نادي آرسنال الإنجليزي في شهر يناير الجاري، بحسب تقارير صحفية فرنسية.

وأعلن نادي آرسنال التعاقد مع سيدريك سواريس مدافع ساوثهامبتون والمنتخب البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بجانب استعارة الإسباني بابلو ماري من نظيره فلامنجو البرازيلي.

صدمة لتشيلسي ومانشستر يونايتد

تلقى ناديا مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيان صدمة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، فإدارة البلوز أغلقت الباب أمام انضمام أي لاعب جديد.

وأكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي أن الانتقالات الشتوية انتهت بالنسبة لفريقه، معلناً بقاء المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو لنهاية الموسم.

وتلقى نادي مانشستر يونايتد صدمة بتعثر مفاوضات ضم الفنزويلي سالومون روندون، رغم أنباء فسخ العقد مع فريقه الصيني بعد انتشار فيروس كورونا، في ظل رغبة المانيو في ضم مهاجم جديد بعد إصابة ماركوس راشفورد.

ودخل مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم المهاجم الدولي الإنجليزي داني إنجز لاعب فريق ساوثهامبتون، ولكن إدارة الأخير رفضت الأمر.

لاوتارو يفتح أبواب الرحيل

فتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الباب أمام الرحيل عن فريقه في نهاية الموسم، وهو ما ذكره موقع ”توتو ميركاتو“ الذي أشار إلى أنه تم تأجيل المفاوضات بين لاوتارو مارتينيز وناديه الإيطالي بخصوص تمديد العقد.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن ريال مدريد جاهز لدفع 111 مليون يورو لضم لاوتارو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري بجانب رغبة برشلونة في ضمه.

وفشلت صفقة انضمام أنتوني روبنسون، لاعب ويجان أتلتيك الإنجليزي، إلى إيه سي ميلان الإيطالي بحسب شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، رغم أن روبنسون اجتاز الفحوصات الطبية ولكن هناك خلافات نشبت أدت لتعطل المفاوضات بين النادي.

واستقر نادي ميلان على عودة لاعبه دييجو لاكسالت المعار إلى نادي تورينو؛ من أجل تدعيم هجومه بعد الموافقة على رحيل لاعبه كريستوف بيونتيك.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي فشلت صفقة انتقاله إلى أتلتيكو مدريد الإسباني؛ بسبب خلافات على عمولة شقيقه.