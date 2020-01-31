مانشستر يونايتد يخطط لصفقة هجومية مزدوجة في اللحظات الأخيرة بميركاتو الشتاء

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد العمل بكل قوة من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحاول النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني لليونايتد تدعيم خط هجومه الذي يعاني من نقص عددي شديد.

وفشل اليونايتد في تعويض رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز في الصيف الماضي إلى إنتر ميلان الايطالي.

اللحظات الأخيرة

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية: إن مانشستر يونايتد أرسل طلباً رسمياً لضم تيمو بوكي مهاجم فريق نورويتش سيتي الإنجليزي.

كما استفسر مانشستر يونايتد في الساعات الماضية عن موقف الدولي البلجيكي درايس ميرتينز لاعب نابولي الإيطالي والذي يعد أحد أهداف نادي تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لم ينجح في تعويض رحيل لوكاكو إلى النيراتزوري، كما أن انتوني مارسيال لم يقدم المستوى الجيد في مركز المهاجم.

ويعتمد سولشاير بشكل أساسي على ماركوس راشفورد كمهاجم صريح، والذي تعرض لبعض الإصابات مؤخراً، ما يجبر اليونايتد على محاولة تدعيم هذا المركز دون الانتظار للصيف المقبل.

الخيار الأخير

وذكرت صحيفة ”اندبندنت“ البريطانية أن اسمي بوركي وميرتينز هما الأخيران بقائمة اللاعبين التي يحاول مانشستر يونايتد الوصول لاتفاق لأي اسم منهما في الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ميرتينز البالغ من العمر 32 عاماً يسعى لأن يكون الهداف التاريخي لنابولي، وهو ما يجعل انضمامه لليونايتد أمراً مستبعداً.

ويبتعد ميرتينز بأربعة أهداف فقط عن مارك هامسيك الهداف التاريخي لنابولي.

وتبدو أيضاً فرص نجاح اليونايتد في ضم بوركي ضئيلة للغاية في ظل تمسك نورويتش سيتي باستمراره، في الوقت الذي استفسر فيه مانشستر يونايتد عن الثنائي داني انغز، وروندون سالمون لدعم هجومه.