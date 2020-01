رسميا.. مانشستر يونايتد يقدم لاعبه الجديد برونو فرنانديز (صور)

أعلن نادي مانشستر يونايتد، تعاقده، رسميا، مع البرتغالي برونو فرنانديز، من سبورتنج لشبونة لـ 5 مواسم ونصف الموسم، مع خيار التمديد لموسم آخر، اليوم الخميس.

وقال برونو فرنانديز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: ”بدأ حبي لمانشستر يونايتد عندما شاهدت كريستيانو رونالدو وهو يلعب، منذ ذلك الحين وأنا من كبار المشجعين لهذا النادي العظيم“.

وأضاف أن ”اللعب لمانشستر يونايتد شيء لا يصدق، عملت بجد للوصول لهذه اللحظة، أعد المشجعين بتقديم كل شيء للمساعدة في تحقيق المزيد من النجاح والبطولات“.

وأكمل فرنانديز البالغ من العمر 25 عاما بقوله: ”أشكر سبورتنغ لشبونة على كل ما فعله من أجلي. والشكر لأولي جونار سولشاير، والجميع في مانشستر يونايتد على الثقة التي حصلت عليها“.

وأردف لاعب الوسط البرتغالي ”لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ في سداد ذلك على أرض الملعب“.

وقدرت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة بـ 68 مليون جنيه إسترليني.

وسجل فرنانديز 63 هدفا وصنع 52 في 115 مباراة مع سبورتنغ لشبونة في جميع المسابقات، كما شارك في 19 مباراة مع منتخب البرتغال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 24 مباراة.

???? ???? ????????#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes!

— Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020