قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا..ريال مدريد مع سوسيداد.. وبرشلونة ضد أتلتيك بلباو

أوقعت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت اليوم الجمعة، ريال مدريد مع ريال سوسيداد.

في حين يلعب برشلونة، البطل التاريخي للبطولة، مع أتلتيك بلباو.

أما فالنسيا حامل اللقب فيلعب مع غرناطة، ويلعب ميرانديس مع فياريال.

وتقام مبارااة ريال مدريد وسوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو، في حين يحل برشلونة ضيفا على ملعب سان ماميس.

ويستضيف غرناطة على ملعبه منافسه فالنسيا، أن ميرانديس فيستقبل فياريال.

وسيلعب ميرانديس مباراة ربع النهائي على ملعبه، لأنه الوحيد القادم من الدرجات الأدنى، في حين تلعب بقية المباريات على ملعب الفريق الذي يتم سحبه أولا.

وتقام مباريات ربع النهائي أيام 4 و5 و6 فبراير، في حين تلعب مباريات دور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، أيام 12 و13 فبراير للذهاب، و4 و5 مارس للإياب.

أما قرعة دور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، فتقام يوم الجمعة المقبل.

وفي دور نصف النهائي ستقام مباراتا كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب.