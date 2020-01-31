صحيفة: غاريث بيل قنبلة الميركاتو الشتوي في الساعات الأخيرة

كشفت تقارير صحفية تطورات جديدة في ملف انتقال الويلزي غاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وتغلق سوق الانتقالات أبوابها، مساء اليوم الجمعة، الموافق 31 يناير.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، إن نادي توتنهام يقترب كثيرا من ضم بيل خلال الوقت القاتل من الميركاتو الشتوي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن المفاوضات بين توتنهام وريال مدريد من جهة، وبين النادي الإنجليزي ونجمه السابق بيل، من جهة أخرى، تشهد تطورات إيجابية يمكن أن تؤدي إلى إعلان قنبلة عودة الويلزي الدولي إلى صفوف السبيرز مرة أخرى.

وكان دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام، قد تفاوض بالفعل مع نظيره في ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لضم بيل في الميركاتو الشتوي، وذلك خلال جلسة خاصة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب ”تايمز“، فإن الطاقم الفني في توتنهام بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، واثق تماما من نجاح صفقة بيل، خلال الساعات المقبلة.

وكانت العقبة الكبيرة في إتمام صفقة بيل هي رفض اللاعب مبدأ الإعارة من جهة، ومن ناحية أخرى اعتراضه على خفض الراتب الذي يحصل عليه في ريال مدريد، ويصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، إلا أن المفاوضات الجارية يبدو أنها أذابت جليد الخلافات بين جميع الأطراف، حسب التقارير البريطانية.

ولا يجد بيل مكانا أساسيا في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حيث أحرز اللاعب هدفين وصنع مثلهما منذ بداية هذا الموسم، وغاب طويلا عن صفوف الفريق بداعي الإصابة، وسط توتر واضح في العلاقات بين اللاعب ومدربه، ومع الإدارة من جانب آخر.

وينتهي عقد بيل، 30 عاما، مع ريال مدريد في صيف 2022.