تقرير: ريال مدريد يرفض صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان

قال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني إن نادي ريال مدريد رفض عرضا من باريس سان جيرمان الفرنسي، يتعلق بالمهاجم الاوروغواياني إدينسون كافاني، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار الموقع، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على ريال مدريد بيع كافاني إلى النادي الملكي، مقابل الحصول على خدمات المهاجم الصربي لوكا يوفيتش ومبلغ مالي، إلا أن إدارة الميرينغي رفضت العرض تماما.

وأكد أن مسؤولي ريال مدريد رفضوا فكرة التعاقد مع كافاني، لأنه ليس ضمن خطط النادي الملكي مستقبلا، كونه يبلغ من العمر حاليا 32 عاماً، كما أنهم يثقون أيضا في إمكانات يوفيتش، وفرص تطوره مستقبلا، رغم أنه لم يقدّم المستوى المنتظر منه بعد انتقاله من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مطلع الموسم الجاري.

ولم يحرز يوفيتش سوى هدفا واحدا فقط خلال مشاركاته مع ريال مدريد منذ بداية الموسم، وكان أداؤه في المباراة الأخيرة أمام ريال سرقسطة مخيبا للآمال، حيث انتصر الريال برباعية نظيفة في دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا، ولم يكن للمهاجم الصربي نصيبا في أهداف فريقه، وتم استبداله في الدقيقة 73.

وكان كافاني، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، قريبا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن المفاوضات بين الناديين تعثرت، ويبدو أن الصفقة فشلت تماما.

وعرض أتلتيكو مدريد 20 مليون يورو لشراء كافاني، إلا أن مسؤولي باريس سان جيرمان رفضوا العرض وطلبوا الحصول على مقابل مالي أعلى، وهو ما تسبب في إجهاض الصفقة، لأن إدارة الروخي بلانكوس رفضت مغالاة سان جيرمان في سعر اللاعب الذي سيكون مجانيا بعد 6 أشهر.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية مساء اليوم الجمعة الموافق 31 يناير.

ويرغب ريال مدريد في الحصول على خدمات كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع الـ“بي إس جي“ في صيف 2022، إلا أن إدارة النادي الفرنسي ترفض التفريط في خدمات اللاعب، وتريد تجديد عقده بأي ثمن.