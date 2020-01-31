صحيفة: مانشستر يونايتد مستعد لبيع بول بوغبا بمبلغ أقل بعد التعاقد مع برونو فرنانديز

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعدة للتخفيف من مطالبها المالية لبيع النجم الفرنسي بول بوغبا بعدما تعاقد الفريق مع الدولي البرتغالي برونو فرنانديز قادما من سبورتينغ لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحيفة فإن الدولي البرتغالي برونو فرنانديز يعوض الإمكانيات الهجومية لبوغبا حيث إنه لاعب وسط هداف ويقدم تمريرات حاسمة وهو ما يجعله أفضل بديل للاعب الفرنسي في الفريق.

وحاول بول بوغبا الرحيل الصيف الماضي بعد اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس، لكن إدارة مانشستر يونايتد طالبت بمبلغ يتجاوز 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدماته وهو ما رفضه رئيس ريال مدريد.

ويحاول الوكيل الشهير مينو رايولا إخراج بوغبا من مانشستر يونايتد وأكد خلال تصريحات سابقة أن موكله يستحق فريقا أفضل.

وسيكون بإمكان ريال مدريد ويوفنتوس المتنافسين على ضم بوغبا المحاولة مجددا لضمه الصيف المقبل لكن بشروط مالية أقل من التي طلبها الفريق سابقا.

وسيبدأ برونو فرنانديز مشواره رفقة مانشستر يونايتد بمواجهة فريق وولفرهامبتون السبت القادم في أولد ترافورد لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل برونو فرنانديز بحسب تصريحاته أن يتبع خطوات مواطنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي بدأ مشواره في سبورتينغ لشبونة ثم انتقل لمانشستر يونايتد حيث أصبح نجما عالميا وبعدها رحل لريال مدريد ثم يوفنتوس حيث يلعب حاليا.

وقال فرنانديز: ”حبي لمانشستر يونايتد بدأ حقيقة حين رأيت كريستيانو رونالدو يلعب للفريق، من يومها أنا عاشق لهذا الفريق الكبير“.

وأضاف الدولي البرتغالي ”عملت بشكل شاق لأصل إلى هذه اللحظة وأعد الجماهير بأني سأعطي كل شيء من أجل هذا الشعار ولتحقيق المزيد من الإنجازات“.