بسبب كورونا.. يانيك كاراسكو يقترب من العودة لأتلتيكو مدريد

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية، أن البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو متواجد في العاصمة الإسبانية؛ لإنهاء إجراءات عودته لفريقه السابق أتلتيكو مدريد قادما من فريق داليان يفانغ الصيني.

وأدى انتشار فيروس كورونا لتأجيل مباريات الدوري الصيني الممتاز، وهو ما دفع عدة نجوم أوروبية للتفكير في العودة لأوروبا.

وأكدت الصحيفة، أن الجناح البلجيكي سيجري الفحص الطبي صباح الجمعة، قبل أن ينهي أتلتيكو مدريد صيغة انتقاله مع داليان يفانغ.

ولعب كاراسكو مع أتلتيكو مدريد مدة موسمين ونصف الموسم، وانتقل لصفوفه صيف 2015 قادما من موناكو، حيث شارك في 124 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وبذل أتلتيكو مدريد مجهودا كبيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بحثا عن قلب هجوم، حيث حاول التعاقد مع الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، واتفق معه على الشروط الشخصية لكن إدارة الفريق الفرنسي رفضت العرض المالي للفريق الإسباني.

ودفع انتشار فيروس كورونا عدة لاعبين محترفين في الدوري الصيني الممتاز للسفر خارج الصين، وبعضهم يبذل جهودا للعودة للعب في دوريات أوروبا أو العودة لبلده كحال لاعبي أمريكا الجنوبية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب شنغهاي شينوا الصيني خلال اليوم الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، مستغلا بدوره انتشار فيروس كورونا في الصين وإيقاف الدوري الصيني الممتاز.

كما أكد سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو الديمقراطية ولاعب فريق بيكين سينوبو غوان الصيني، أنه كان قريبا من الانتقال لبرشلونة في الأيام الأخيرة لكن الصفقة فشلت.