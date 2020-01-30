صدمة جديدة لسيميوني.. الإصابة تحرم أتلتيكو مدريد من جواو فيلكس في الديربي وأمام ليفربول

أشارت تقارير صحفية إسبانية وبرتغالية إلى أن الدولي جواو فيلكس لاعب وسط أتلتيكو مدريد سيغيب عن ديربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد في الليغا ومواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث يستمر غيابه للإصابة لمدة شهر.

وتعرض مهاجم أتلتيكو مدريد لإصابة في ساقه اليمنى أمام ليغانيس يوم الأحد الماضي، وبعد خضوعه للفحص الطبي في النادي المدريدي تأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهر.

وسيفتقد أتلتيكو جهود فليكس، أغلى صفقة في تاريخ النادي، في المواجهة على ملعب برنابيو إضافة إلى دييغو كوستا الغائب منذ فترة طويلة. لكن القائد كوكي سيعود بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقالت محطة ”كادينا كوبي“ الإذاعية الإسبانية إن اللاعب الشاب لن يتمكن أيضا من مواجهة ليفربول الإنجليزي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في 18 فبراير/شباط المقبل.

وهذه الإصابة الثانية التي يتعرض لها الدولي البرتغالي الشاب منذ انضمامه إلى أتلتيكو الصيف الماضي، حيث غاب عن ست مباريات في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين بسبب الإصابة أيضا.

ويستضيف ريال مدريد متصدر الليغا جاره أتلتيكو يوم السبت المقبل، في وقت يعاني الفريق الضيف من أسوأ مسلسل نتائج منذ أن تولى دييغو سيميوني تدريب الفريق في 2011.

واستعاد المدرب الأرجنتيني حظوظ أتلتيكو خلال السنوات التسع الأخيرة، لكن مستوى الفريق تراجع هذا الموسم وتجلى الأمر في الخروج المهين من كأس ملك إسبانيا أمام فريق من الدرجة الثالثة الأسبوع الماضي.

ولم يفز الفريق في آخر أربع مباريات في كافة المسابقات، وتعادل تسع مرات في 21 مباراة في الدوري هذا الموسم. وخرج أتلتيكو من المربع الذهبي مطلع الأسبوع.