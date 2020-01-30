ليونيل ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا مع برشلونة (شاهد)

حطم ليونيل ميسي قائد برشلونة رقما قياسيا جديدا بتحقيق انتصاره 500 مع النادي الكتالوني في الفوز الكبير بخماسية نظيفة على ليغانيس في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا.
وسجل ميسي ثنائية في الانتصار الكبير ليحجز برشلونة مقعدا في دور الثمانية للبطولة التي خسر لقبها الموسم الماضي بالهزيمة في النهائي أمام فالنسيا.
وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت إن ميسي تفوق على القائد السابق تشافي هرنانديز صاحب المركز الثاني الذي حقق 476 انتصارا وأندريس إنييستا 459 انتصارا.
Leo #Messi ????
5⃣0⃣0⃣ VICTÒRIES AMB EL BARÇA ???????? pic.twitter.com/YQmC1nuQZq
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 30, 2020
… And chalk up another #Messi milestone! Congratulations, Leo! ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/5y7tfk6Keo
— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2004، حقق ميسي أول فوز له كلاعب في برشلونة وكان ضد الغريم المحلي إسبانيول، ومنذ ذلك الحين تمكن فريق واحد فقط من تجنب الهزيمة أمام قائد الأرجنتين هو غرامانت الذي فاز بهدف نظيف على برشلونة في كأس ملك إسبانيا موسم 2004/2005.
وحقق ميسي الانتصار ضد 86 فريقا مختلفا كما يلي:
إشبيلية: 29
أتليتك بيلباو: 24
أتلتيكو مدريد: 24
إسبانيول: 23
ريال مدريد: 19
خيتافي: 19
فالنسيا: 18
ليفانتي: 17
فياريال: 17