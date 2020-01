ليونيل ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا مع برشلونة (شاهد)

حطم ليونيل ميسي قائد برشلونة رقما قياسيا جديدا بتحقيق انتصاره 500 مع النادي الكتالوني في الفوز الكبير بخماسية نظيفة على ليغانيس في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا.

وسجل ميسي ثنائية في الانتصار الكبير ليحجز برشلونة مقعدا في دور الثمانية للبطولة التي خسر لقبها الموسم الماضي بالهزيمة في النهائي أمام فالنسيا.

وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت إن ميسي تفوق على القائد السابق تشافي هرنانديز صاحب المركز الثاني الذي حقق 476 انتصارا وأندريس إنييستا 459 انتصارا.

… And chalk up another #Messi milestone! Congratulations, Leo! ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/5y7tfk6Keo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020