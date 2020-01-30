تقرير: نادي برشلونة يتخذ قرارا حاسما بشأن التعاقد مع مهاجم جديد

ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن إدارة نادي برشلونة قررت عدم التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليغلق ملف تعويض غياب مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وبحسب الصحيفة، فإن القرار جاء بعدما أخبر الفرنسي إيريك أبيدال المدير التقني لبرشلونة الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو بعدم وجود مهاجم في السوق يلبي طلبات الفريق ومدربه الإسباني كيكي سيتين.

وأكدت الصحيفة أن المهاجم الإسباني رودريغو مورينو لاعب فالنسيا كان الوحيد المؤهل لشغل منصب المهاجم في برشلونة؛ لأنه يمتلك كل المؤهلات المطلوبة من الفريق وإدارته التقنية، لكن الفريقين فشلا في التوصل لاتفاق بشأن صيغة الصفقة.

وأصر برشلونة على إتمام الصفقة بنظام الإعارة لمدة نصف موسم مقابل مبلغ مالي مع بند يتيح له شراء عقده في نهاية الإعارة دون إلزام، بينما طالب فالنسيا بإعارة مع إلزامية شراء اللاعب في نهايتها مقابل 60 مليون يورو.

وارتبط برشلونة بعدة لاعبين في المدة الأخيرة أبرزهم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال والبرازيلي ريشارليسون دي أندرادي مهاجم إيفرتون، لكن الفريق لم يتقدم بعروض جدية لضمهم؛ بسبب عدم وجود سيولة مالية كافية لسوق الانتقالات الشتوي.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع فرانشيسكو ترينكاو، الملقب بـ ”كريستيانو رونالدو“ البالغ من العمر 20 عاما، مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي.

ويواجه برشلونة الليلة فريق ليغانيس في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وسيتقابل الفريقان مجددا يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني، وتُلعب المباراتان على ملعب الكامب نو.