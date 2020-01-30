نادي برشلونة يقسو على ليغانيس ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

حجز نادي برشلونة مقعده في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه 5/0 على ضيفه ليغانيس، اليوم الخميس، على ملعب كامب نو.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متفوقا 2/0 بأقدام فرنسية، حيث سجل الهدف الأول أنطوان غريزمان، في حين سجل كليمونت لينغليت الهدف الثاني.

وجاء هدف غريزمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من البرتغالي نيلسون سيميدو في الدقيقة الرابعة، في حين جاء هدف لينغليت في الدقيقة 25، مستغلا كرة ركنية لعبها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووقع ليونيل ميسي ثالث أهداف النادي الكتالوني في الدقيقة 59، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في حين سجل البرازيلي آرثر ميلو الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 77، بتسديدة من داخل المنطقة، بعد كرة مرتدة سددها ميسي.

وعاد ميسي وسجل الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة التاسعة والثمانين بعد كرة من إيفان راكيتيتش.

ولحق برشلونة بأندية ريال مدريد، وأتلتيك بلباو، وفياريال، وفالنسيا، وريال سوسييداد، وغرناطة، على أن يلعب إشبيلية مع ميرانديس في آخر مباريات دور الـ16.

وبرشلونة هو وصيف نسخة الموسم الماضي، علما أنه صعد للنهائي في آخر 6 نسخ في كأس ملك إسبانيا، وبرشلونة هو البطل التاريخي للمسابقة كذلك برصيد 30 لقبا.

وتُلعب مباريات ربع النهائي في الخامس من فبراير، في حين تُلعب مباراتا ذهاب نصف النهائي في الثاني عشر من فبراير والإياب في الرابع من مارس، أما المباراة النهائية فتُلعب في الثامن عشر من أبريل.