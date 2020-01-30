أهداف مباراة برشلونة وليغانيس.. 3/0 للبلوغرانا (فيديو)

افتتح الفرنسي أنطوان غريزمان أهداف فريق برشلونة أمام ليغانيس، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

واستلم غريزمان كرة عرضية في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة وسدد أرضية في شباك الضيوف.

وأضاف ليغينت الهدف الثاني في الدقيقة 27.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف ميسي الهدف الثالث لبرشلونة.

واستدعى كيكي سيتيين كافة المتاحين في قائمة برشلونة، بعدما أراح كلا من ميسي والمدافع جيرارد بيكيه، بين آخرين، في مباراة دور الـ32 التي فاز بها البرسا (2-1) على ملعب إيبيزا، باستثناء ريكارد بويغ الذي لم يسافر لفالنسيا بسبب المرض، على الرغم من أنه تدرب مع باقي الفريق.

وعقب جلسة مران صباحية، الخميس، استدعى سيتيين كلا من: تير شتيغن وسيميدو وبيكيه وراكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وآرثر وميسي ولينجليه وغريزمان وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو ودي يونغ وأرتورو وفيدال وأومتيتي وجونيور وإنياكي بينيا وكويادو وأنسو فاتي.

وبذلك، استبعد مدرب البرسا بقرار فني كلا من موسى واجو، وللإصابة كلا من الأوروغواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي والحارس البرازيلي نيتو.