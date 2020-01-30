حدد 20 مليون يورو للصفقة.. برشلونة يضع خيارا جديدا لدعم خط هجومه

لا صوت يعلو في نادي برشلونة الإسباني على المهاجم المرتقب الذي سيكون بديلا للأوروغوياني لويس سواريز، بعد الإصابة التي تعرض لها ”البيستوليرو“ وستجبره على الغياب عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر، في الوقت الذي يدخل فيه الموسم مرحلة الحسم.

وحتى الآن لم تنجح إدارة برشلونة في حسم ملف المهاجم المنتظر، بعد فشل المفاوضات مع نادي فالنسيا لضم رودريغو، نتيجة الخلافات حول القيمة المالية للصفقة، وكان الفشل أيضا مصير مفاوضات ضم الغابوني أوباميانغ نجم آرسنال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”ريكورد“، فإن إدارة برشلونة شنّت غارة مفاجئة على نادي سبورتنغ براغا البرتغالي، للتعاقد مع المهاجم الشاب فرانشيسكو ترينكاو، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، التي تغلق أبوابها غدا الجمعة 31 يناير.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي برشلونة عرضوا 20 مليون يورو على براغا للتعاقد مع ترينكاو، البالغ من العمر 20 عاما.

وأكدت أن المفاوضات جارية بالفعل بين مسؤولي برشلونة وبراغا لحسم الصفقة في الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوي، حيث لا يملك مسؤولو البلوغرانا سوى 24 ساعة فقط لضم ترينكاو قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ولعب ترينكاو هذا الموسم 22 مباراة، وأحرز 3 أهداف، وصنع 6 أخرى، ويرى مسؤولو البارسا أنه يمكن أن يكون حلا مناسبا للأزمة الهجومية والمادية معا، حيث لا يستطيع العملاق الكتالوني دفع مبالغ كبيرة في الصفقات خلال الميركاتو الشتوي، نظرا لوضعه المالي المتأزم، وهو ما أدى إلى فشل صفقة مهاجم فالنسيا رودريغو.

وارتدى ترينكاو قميص منتخبات البرتغال للشباب في جميع المراحل منذ أن كان عمره 17 عاما، حتى منتخب 21 عاما.

ويتمتع ترينكاو بطول فارع، حيث يبلغ طوله 186 سم، وتعتقد إدارة برشلونة أن اللاعب سيكون له مستقبل كبير في الملاعب الإسبانية.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم الخميس مع ليغانيس، في دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا، علما بأن الفريق خسر مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني، الليغا، بهدفين نظيفين أمام فالنسيا، ما أفقده صدارة المسابقة لصالح منافسه المباشر والتقليدي ريال مدريد.