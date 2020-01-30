مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. إدين هازارد يشارك في التدريبات قبل الديربي

شارك النجم البلجيكي إدين هازارد في التدريبات الجماعية لريال مدريد، اليوم الخميس، ما قد يعني مشاركته في مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، يوم السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ونشر ريال مدريد صورا عبر حسابه في موقع ”تويتر“، يظهر هازارد يتدرب بشكل طبيعي مع زملائه، بعد غياب من نوفمبر الماضي.

وتعرض هازارد للإصابة أمام باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا، في نوفمبر الماضي، حيث لم يلعب أي دقيقة منذ ذلك الحين.

وقد يضطر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للاعتماد على هازارد في الشوط الثاني أمام أتلتيكو مدريد، ليعود اللاعب إلى أجواء المباريات، قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، في دور الـ16.

وانتقل هازارد من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد، الصيف الماضي، في صفقة قُدرت بـ100 مليون يورو، لكن النجم البلجيكي لم يقدم الكثير للنادي الملكي بسبب الإصابة، إذ سجل هدفا وحيدا وصنع 4.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 46 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ3 نقاط عن برشلونة الثاني، في حين يملك أتلتيكو مدريد 36 نقطة في المركز الخامس.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس إسبانيا، بالفوز 4/0 على ريال سرقسطة، الأربعاء، في حين ودع أتلتيكو مدريد البطولة من دور الـ32.

وبعد أن فاز 4/2 على ريال مدريد في نهائي السوبر الأوروبي صيف 2018، لم يحقق أتلتيكو مدريد الفوز على منافسه، في آخر 4 مرات، إذ فاز ريال مدريد مرة وحيدة، وتعادلا 3 مرات، وحسم ريال مدريد الفوز في واحدة منها بركلات الترجيح (في السوبر الإسباني).

وتقابل الفريقان قبل أيام في السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث تعادلا سلبيا في الأشواط الأصلية والإضافية، قبل أن يفوز ريال مدريد 4/1 بركلات الترجيح.