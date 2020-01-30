إحصائية كارثية لمهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش.. وزيدان يعجز عن حل اللغز

واصل نادي ريال مدريد عروضه القوية، وتأهل إلى دور الثمانية في مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الساحق خارج أرضه على ريال ساراغوزا برباعية نظيفة في دور الـ16 مساء الأربعاء.

ويعود الفضل في فوز ريال مدريد الساحق إلى لاعبيه رافائيل فاران، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما، الذين أحرزوا رباعية الميرينغي.

ورغم الفوز الكبير، إلا أن صحيفة ”آس“ الإسبانية ترى أن الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، كان علامة استفهام كبيرة في أداء النادي الملكي، خاصة بعد أن دفع به الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق في التشكيل الأساسي.

وقالت ”آس“ في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”يوفيتش لا يزال يمثل لغزا كبيرا في ريال مدريد، مستواه أمس كان مثيرا للجدل، ويبقى هذا اللاعب بمثابة اللغز في صفوف الفريق“.

وانتقل يوفيتش إلى ريال مدريد من نادي انتراخت فرانكفورت الألماني مطلع الموسم الجاري مقابل 60 مليون يورو، على أمل أن يكون خليفة الفرنسي كريم بنزيما في صفوف الميرينغي، إلا أن هذه الآمال تبخرت مع المستويات المتواضعة التي يقدّمها اللاعب، الذي لم يحرز سوى هدف واحد فقط هذا الموسم، في 748 دقيقة شارك فيها بقميص الملكي.

ورصدت ”آس“ المدريدية أرقام يوفيتش في مباراة ريال مدريد وريال ساراغوزا، وقالت إن اللاعب الصربي الدولي لمس الكرة 14 مرة فقط خلال الدقائق الـ73 التي شارك فيها قبل استبداله، علما بأن أريولا حارس الريال في تلك المباراة لمس الكرة 34 مرة، أي أكثر من ضعف لمسات يوفيتش.

وتابعت: ”مرر يوفيتش الكرة 7 مرات، بمعدل تمريرة كل 10 دقائق، وتفوق عليه الحارس أريولا الذي كانت معدل تمريراته 3 أضعاف ما فعله يوفيتش“.

ورأت الصحيفة أنه عندما يكون حارس المرمى أكثر تمريرا وتفاعلا بالكرة من مهاجم الفريق فإن هذا يؤكد وجود لغز كبير، وصفت ذلك بأنه ”أمر سيئ لا يمكن قبوله“.

وأكدت أن معدل تهديف يوفيتش في نفس هذه الفترة من الموسم الماضي وصل إلى 18 هدفا برفقة فريقه السابق انتراخت فرانكفورت، وأشارت إلى أن اللاعب يمكن أن تكون لديه مشكلة في التواصل مع زملائه بسبب اللغة، حيث يقوم زميله الكرواتي لوكا مودريتش بدور إيجابي في هذا الصدد، ولكن يبقى يوفيتش لغزا مقلقا لريال مدريد والمدرب زيدان مع دخول الموسم مراحله الحاسمة، حيث عجز المدرب الفرنسي عن الوصول إلى حل له حتى الآن.