ريال مدريد يسحق سرقسطة ويبلغ ربع نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

سحق ريال مدريد مستضيفه ريال سرقسطة 4-صفر اليوم الأربعاء ليبلغ دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأدخل الفريق المنافس في الدرجة الثانية ثماني تغييرات من أجل إراحة اللاعبين لمواجهة قادش المتصدر في الدوري يوم الأحد واستغل ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة ذلك.

وتقدم الفريق الضيف في الدقيقة السادسة عندما هز رفائيل فاران الشباك بعد ركلة ركنية.

وضاعف لوكاس فاسكيز الفارق بتسديدة في الزاوية العليا بعد تمريرة من توني كروس.

وتسبب الياباني شينجي كاجاوا في مشاكل لريال مدريد وأنقذ ألفونس أريولا فرصة خطيرة منه.

وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 72 واختتم كريم بنزيمة الأهداف من مدى قريب.

وكاد كولتورال ليونسيا أن يحقق مفاجأة أخرى بعد إخراج أتليتيكو مدريد في الدور الماضي إذ احتاج بلنسية إلى الفوز بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بدون أهداف.