كارليس بيريز نجم برشلونة يصل إيطاليا تمهيدا لانضمامه رسميا إلى روما (فيديو)

رصدت عدسات وكاميرات المصورين، وصول كارليس بيريز، لاعب فريق برشلونة الشاب، إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأربعاء، تمهيدا للتوقيع مع فريق العاصمة روما.

ونشر العديد من رواد موقع ”تويتر“ مقطع فيديو لوصول اللاعب إلى مطار روما، حيث يستعد للتوقيع على عقود انتقاله للنادي الإيطالي.

????كارليس بيريز وصل الى روما قبل قليل pic.twitter.com/yYQKdM0urk — FCB World (@FCBW_A7) January 29, 2020

ومن المتوقع أن يخضع بيريز اليوم للفحوصات الطبية، قبل أن يوقع عقوده رسميا مع الجيالوروسي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة حتى الآن.

وكانت تقارير قد أكدت أن روما سيشتري اللاعب بشكل نهائي، مع وجود حق لبرشلونة في شراء اللاعب مستقبلا في حال وصول أي عرض خارجي له.

ومن المفترض أن يجني النادي الكتالوني مبلغا قيمته 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات، من بيع بيريز.

وخسر برشلونة معركة حصوله على بند إعادة شراء اللاعب الواعد، بعدما رفض روما وكارليس هذا الشرط، ولكن حصل فقط على أفضلية للنادي الكتالوني، إذا قرر روما بيعه لأي ناد آخر في المستقبل.

وجاء بيع كارليس بيريز وفقا لرغبة كيكي سيتين، مدرب البلوغرانا الجديد، في ظل عدم رغبته في الاعتماد على بيريز، وهو ما يعتبر أمرا غريبا بالنظر إلى أن المهاجم الشاب كان يشارك بشكل أساسي مع فريقه، وجدد عقده في الصيف الماضي، ولكنه أصبح مستبعدا من قبل سيتين منذ 15 يوما.