تقرير: برشلونة أتم الاتفاق مع روما بشأن رحيل كارليس بيريز

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع روما، لانتقال كارليس بيريز، إلى صفوف الفريق الإيطالي قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ONDA“، يوم الاثنين، فهناك بالفعل اتفاق بين البارسا وروما، كارليس بيريز سوف يسافر، غدا الثلاثاء، إلى إيطاليا لتوقيع العقد، إذ تبلغ قيمة الصفقة في حدود 13 مليون يورو.

وتقدم روما المنافس في الدوري الإيطالي بعرض رسمي لصالح برشلونة في الأيام القليلة الماضية، وينتظر الرد النهائي من جانب الإدارة الكتالونية لإتمام الصفقة.

وأفادت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن هناك اجتماعا مهما بين إدارة برشلونة الفنية برئاسة، جوسيب ماريا بارتوميو، والسكرتير الفني، إريك أبيدال، مع اللاعب ووكيله للخروج بقرار حاسم.

عرض روما حسب الصحافة الكتالونية هو عبارة عن شراء نهائي لبيريز بقيمة 15 مليون يورو، مع وضع بند يتيح لبرشلونة إعادة شرائه في المستقبل وهذا ما يوافق عليه اللاعب.

ويسعى روما من خلال تلك الصفقة لتعويض إصابة جناحه المميز، نيكولو زانيولو، بقطع في الرباط الصليبي التي ستحرمه من استكمال الموسم الحالي مع الفريق الإيطالي.

يذكر أن المدير الرياضي لنادي روما، جيانلويكا بيتراشي، اعترف بأنهم في مفاوضات متقدمة مع برشلونة لضم بيريز.