برشلونة ينوي ضم برونو فرنانديز وإعارته لفالنسيا

لم يتدرب رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا، اليوم الثلاثاء، مع الفريق وغادر إلى برشلونة؛ للخضوع للفحص الطبي في عيادة الطبيب الشهير ريمون كوغات.

ويبدو أن هذه الزيارة كان مخططا لها من قبل، وليس لها علاقة بمفاوضاته مع برشلونة، حسبما ذكرت محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الإسبانية.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية، أن رودريغيز زار الطبيب قبل أسبوعين أيضا، وهذا يعني أنه لن يكون ضمن قائمة فالنسيا في مباراة الكأس المقبلة أمام كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، والتي قد تكون آخر مباراة له في فالنسيا.

ويأتي غياب رودريغو مع استمرار المفاوضات بين فالنسيا وبرشلونة، بشأن انتقاله للنادي الكتالوني، حيث لم يتم حسم الصفقة، يوم الإثنين، وتتواصل المفاوضات اليوم.

خيار برونو فرنانديز

ووضع برشلونة كذلك البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط سبورتنغ لشبونة بين الخيارات، في ظل رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث يسعى النادي الكتالوني للتعاقد معه وإعارته فورا لفالنسيا، كما نشرته مجلة ”سوبرديبورت“.

وعلمت AS من مصادرها، أن هذه الصفقة لن تتم حاليا، لكن في يونيو/حزيران المقبل، خاصة وأن برشلونة سيتعاقد معه حتى 2025، لكن باتفاق إعارته حتى نهاية موسم 2020-21؛ بسبب مخاوف من اللعب المالي النظيف بشأن برشلونة.

ويسابق النادي الكتالوني الزمن للتعاقد مع مهاجم يحل محل الأوروغواياني لويس سواريز؛ الذي خضع لجراحة ويغيب عدة شهور.

باكو ألكاسير

وعلى الجانب الآخر، يستعد فالنسيا أيضا لدعم هجومه عبر باكو ألكاسير الموجود في دورتموند، في انتظار عودته إلى ميستايا.

وحرص فالنسيا على ضم ألكاسير من بروسيا دورتموند الألماني، الذي تعاقد معه بشكل نهائي؛ عقب تألقه خلال استعارته من برشلونة، وتأتي هذه الخطوة من فالنسيا لتدعيم هجوم الفريق، عقب الرحيل المحتمل لرودريغو.

ويدرك فالنسيا أن ألكاسير يوافق على الصفقة، وتتبقى موافقة دورتموند الذي يطالب بنحو 25 مليون يورو نظير الاستغناء عن مهاجمه، الذي فقد موقعه في التشكيلة الأساسية بعد انضمام النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند.