تطورات جديدة في صفقة انتقال رودريغو إلى برشلونة.. ومينديز يضغط بورقة ”سيميدو“

شهدت صفقة انتقال رودريغو من نادي فالنسيا إلى برشلونة الإسباني، تطورات جديدة، مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية من نهايتها يوم 31 يناير الجاري.

ويرغب برشلونة في حسم صفقة رودريغو في أقرب وقت ممكن لتعويض النقص الواضح في مركز رأس الحربة، رقم 9، بعد إصابة الأوروغوياني لويس سواريز، الذي ستجبره على الابتعاد عن الملاعب لمدة تقترب من 4 أشهر.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن الساعات القليلة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين إدارة برشلونة والبرتغالي خورخي مينديز، مدير أعمال رودريغو، لوضع اللمسات النهائية على الصفقة المرتقبة.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مينديز يرغب في إبرام صفقة تبادلية بين برشلونة وفالنسيا، بحيث ينتقل رودريغو إلى البارسا مقابل رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو إلى ”الخفافيش“.

ويملك مينديز القدرة على تفعيل الصفقة، كونه مدير أعمال رودريغو وسيميدو، كما أن مسؤولي فالنسيا يريدون الحصول على خدمات الظهير الأيمن البرتغالي، الذي لا يحظى بمكانة أساسية في صفوف البلوغرانا من جهة، ويمكن أن يؤدي إقحامه في صفقة تبادلية إلى تقليل القيمة المالية لشراء رودريغو.

وتابعت: ”يحاول مينديز حاليا إقناع مسؤولي برشلونة بالتخلي عن سيميدو وانتقاله إلى فالنسيا، كي يحسم صفقة رودريغو خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يكون اليوم وغدا الأربعاء يومين حاسمين في مصير الصفقة التبادلية“.

ويطلب فالنسيا الحصول على 60 مليون يورو مقابل بيع رودريغو، في حين يريد برشلونة استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يتيح له شراء المهاجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية بنهاية الموسم، وتوجد نقطة خلاف بين الناديين، حيث يرغب مسئولو فالنسيا أن يكون بند الشراء إلزميا، وهو الأمر الذي يتحفظ عليه البارسا.

من جانبه، قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إن جميع الأبواب مفتوحة أمام إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، قبل أيام قليلة على نهايته.

وأضاف بقوله في مقابلة مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، لدى سؤاله عن صفقة رودريغو: ”لا أريد الحديث عن لاعبين آخرين ينتمون إلى أندية أخرى، ولكننا نعمل بالفعل على تعزيز صفوف الفريق، وهناك الكثير من اللاعبين تحت المجهر بالفعل“.