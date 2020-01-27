كافاني قريب من أتلتيكو مدريد وقد يشارك في ديربي الدوري الإسباني

بات إدينسون كافاني على بُعد ساعات قليلة من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي وافق على إتمام الصفقة.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب: إن ”كل شيء سيتقرر“ الإثنين.

وأكد المصدر أيضًا أن وكيل أعمال اللاعب موجود في العاصمة الإسبانية للتفاوض على شروط عقده مع أتلتيكو مدريد، هذا يعني أن النادي توصل بالفعل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان من شأنه أن يسمح له بالرحيل إلى أتلتيكو، وفقا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن العرض الأخير لأتلتيكو مدريد كان 15 مليون يورو بالإضافة إلى الأجور المتغيرة، لكن على عكس التقارير المنتشرة حاليا، فإن كافاني لم يخضع بعد للفحص الطبي مع أتلتيكو مدريد، لا في باريس ولا مدريد.

وأوضح المصدر للصحيفة الإسبانية: ”لا توجد هناك مشكلة في اختبار إدينسون الطبي؛ لأنه في حالة ممتازة بعد تعافيه من ألم العضلات الذي كان يعاني منه قبل بضعة أسابيع“.

وحال عدم إتمام الصفقة في وقت لاحق الإثنين، سيتم إنهاء الصفقة خلال اليومين المقبلين، بمجرد اجتيازه الفحص الطبي.

ولا يستبعد أتلتيكو مدريد إمكانية الدفع باللاعب في مواجهة ديربي مدريد في الليغا يوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسيكون وصول كافاني بمثابة دفعة كبيرة لدييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، الذي أراد منذ فترة طويلة التعاقد معه.

وفي الوقت ذاته، لا يزال أتلتيكو مدريد يتفاوض على بيل توماس ليمار، الذي سيساعد بيعه في تمويل صفقة كافاني من باريس سان جيرمان.

ويعاني أتلتيكو مدريد هجوميا هذا الموسم ما دفعه للتفاوض مع كافاني ويسعى لضمه، خاصة أن جواو فيليكس لا يبدو مستعدا لملء الفراغ الذي تركه أنطوان غريزمان، في حين أن موعد عودة دييغو كوستا غير مؤكد في الوقت الحالي.

وبات ألفارو موراتا هو المهاجم الوحيد الذي يمكن للمدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني الاعتماد عليه، بينما يتطلع أتلتيكو مدريد للتنافس على جبهتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وعانى أتلتيكو مدريد من أجل تسجيل الأهداف حتى الآن هذا الموسم، لكن في ظل وجود كافاني يمكن أن يجد الفريق مهاجمًا يمكنه منحهم قوة هجومية إضافية.

والدولي الأوروغوياني هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 198 هدفا في 293 مباراة، في حين أنه سجل سابقا 104 أهداف في 138 مباراة مع نابولي و37 هدفا في 117 مباراة مع باليرمو.