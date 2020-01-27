كشف حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الديربي

كشف الاتحاد الإسباني هوية حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في ديربي العاصمة، في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو، السبت.

وسيقود ديربي مدريد الحكم خافيير ايسترادا فرنانديز البالغ من العمر 44 عاما.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 46 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ3 نقاط عن برشلونة الثاني، في حين يملك أتلتيكو مدريد 36 نقطة في المركز الخامس.

وانتهت مباراة الدور الأول بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي، في سبتمبر الماضي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وتعادلا سلبيا كذلك في نهائي كأس السوبر الإسباني الشهر الحالي، في السعودية، قبل أن ينتزع ريال مدريد اللقب بركلات الترجيح.

ومنذ فوزه 4/2 في نهائي السوبر الأوروبي صيف 2018، لم يحقق أتلتيكو مدريد الفوز على ريال مدريد، حيث لعبا 4 مرات، فاز ريال مدريد مرة (3/1)، وتعادلا 3 مرات، حسم ريال مدريد الفوز في واحدة منهم بركلات الترجيح (في السوبر الإسباني).

ولم يذق أتلتيكو مدريد طعم الفوز في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات، حيث خسر مرة وتعادل مرة في الدوري الإسباني، في حين خسر في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا، إلى جانب مباراة السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

موقف بيل وهازارد

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن النجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد تدرب منفردا، اليوم الإثنين.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يغيب بيل عن مباراة ريال مدريد مع ريال سرقسطة في كأس إسبانيا، على أن يكون حاضرا في ديربي مدريد.

في حين ذكرت صحيفة ”أس“ أن البلجيكي إيدن هازارد سيغيب أيضا عن الديربي أمام أتلتيكو مدريد، وأشارت إلى أن هازارد لم يتدرب اليوم الإثنين، إذ واصل التدريب منفردا بالكرة.