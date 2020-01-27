صحيفة تكشف سبب رفض ريال مدريد نقل إعارة سيبايوس من آرسنال إلى فالنسيا

ذكرت صحيفة ”ماركا “ الإسبانية أن نادي ريال مدريد رفض انتقال لاعبه الدولي الإسباني داني سيبايوس المعار إلى آرسنال الإنجليزي، إلى المنافس لفالنسيا حتى لا يسهم في تقوية منافس محلي.

وأخبر داني سيبايوس ناديه ريال مدريد برغبته في إنهاء عقد إعارته مع آرسنال والبحث عن نادٍ جديد يمنحه فرصة اللعب أكثر في ظل رغبته في المشاركة رفقة المنتخب الإسباني في نهائيات أمم أوروبا 2020.

ولم يشارك داني سيبايوس مع آرسنال منذ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وكان آخر لقاء له أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي في الدوري الأوروبي.

وتحدث النجم الشاب مع مواطنه ميكيل أرتيتا المدرب الجديد لآرسنال، وأخبره برغبته في الانتقال لنادٍ جديد يمنحه فرصة أكبر للعب كما طلب من ريال مدريد إيقاف إعارته للفريق الإنجليزي.

ودخل فالنسيا على الخط وأبدى رغبته في التعاقد مع داني سيبايوس بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، كما وافق اللاعب على العودة للدوري الإسباني من بوابة فريق ينافس على كل الألقاب هذا الموسم.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن ريال مدريد أوقف نقل داني سيبايوس من آرسنال إلى فالنسيا حتى لا يسهم في تقوية منافس محلي.

وسيواجه ريال مدريد منافسه فالنسيا في الدوري الإسباني في الجولة الـ29 ومن الممكن أن يتقابل الفريقان مجددا في كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا حال تأهلهما معا وبحسب نتائج القرعة.