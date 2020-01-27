موقف هازارد من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني‎

ذكرت صحيفة AS الإسبانية، يوم الاثنين، أن البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد، سيغيب عن الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الليغا يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ 22.

وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد نجم تشيلسي السابق لم يتدرب مع الفريق يوم الاثنين، لكنه يواصل التدريب منفردا بالكرة، لكن لا يمكن مشاركته في ديربي مدريد.

وتحسنت حالة هازارد منذ الأسبوع الماضي، مع تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الـ26 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

لكن يخشى مسؤولو ريال مدريد من الدفع به أمام أتلتيكو حتى لا تحدث انتكاسة في حالته خاصة أنه لا يزال يتعافى من الإصابة.

ومر نحو شهرين على ابتعاد هازارد عن الملعب لكنه بدأ في ممارسة كرة القدم يوم الجمعة الماضي فقط وحالته تتطور لكن ذلك لا يكفي للدفع به في مباراة مهمة مثل الديربي.

ولا يحبذ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد التسرع أو المخاطرة في مثل هذه الحالات لكن العكس هو الصحيح.

ومن المتوقع العمل على تجهيز هازارد تدريجيا من أجل خوض ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي أواخر الشهر المقبل مع الدفع به في المباريات على مراحل حتى يكون لائقا لمواجهة فريق المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا.

وكانت انطلاقة هازارد، المنضم من تشيلسي هذا الموسم مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار)، بطيئة لكنه تألق عندما أصيب خلال التعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الـ26 من نوفمبر /تشرين الثاني الماضي قبل إصابته.

وغاب هازارد المصاب في كاحله عن تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسبانية في مدينة جدة في وقت سابق من الشهر الحالي على حساب أتلتيكو بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.