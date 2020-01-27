رئيس فالنسيا في برشلونة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة رودريغو

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن أنيل مورثي رئيس نادي فالنسيا سافر إلى برشلونة؛ للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل انتقال مهاجم الفريق رودريغو للنادي الكتالوني.

وقال موقع ”Superdeporte“ الإسباني إن رئيس فالنسيا وصل إلى عاصمة إقليم كتالونيا للمضي قدمًا في عملية تبدو متقدمة جدًا، والتي قد تتضمن انتقال رودريغو مورينو إلى النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم.

ويسعى برشلونة لإيجاد طريقة للتفاوض تمنحه في الوقت ذاته القدرة على المناورة في حال فشل المفاوضات، حيث يتوقف نجاح الصفقة على موافقة الناديين على خيار الشراء في نهاية الموسم.

ويعتزم بيتر ليم رئيس فالنسيا أن يضع هذا الشرط بشكل إلزامي، وهو أمر لا يريد برشلونة الالتزام به.

ويسعى برشلونة بشدة للتعاقد مع مهاجم بديل للأوروغواياني لويس سواريز الذي سيغيب عن أغلب الفترة المتبقية من الموسم، بعدما أعلن النادي خضوعه لجراحة في الركبة في انتكاسة كبيرة لآمال الفريق الكتالوني في اللقب المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة في بيان: إن سواريز (32 عاما) خضع لجراحة لعلاج إصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى، وسيغيب لنحو أربعة أشهر.

ويحتل مهاجم أوروغواي المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 11 هدفا، وهو ثاني هدافي برشلونة بعد ليونيل ميسي.

ولا يمتلك برشلونة مهاجما صريحا بديلا لسواريز، وربما يتعين على الفرنسي أنطوان غريزمان القيام بهذا الدور، لكن النادي قرر التعاقد مع مهاجم قبل غلق فترة الانتقالات في أول فبراير/ شباط المقبل ورودريغو الأقرب.

وألحق فالنسيا أول هزيمة بالمدرب كيكي سيتين مع فريقه الجديد برشلونة في 3 مباريات، بعدما فاز بهدفين على النادي الكتالوني يوم السبت الماضي.

وأهدر ماكسي غوميز ركلة جزاء لفالنسيا في الشوط الأول بعدما أنقذها مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة ببراعة.

لكن لاعب أوروغواي أصلح الخطأ بتسديد كرة قوية حولها جوردي ألبا مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، قبل أن يضيف لاعب فالنسيا ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد هجمة مرتدة.

وحقق فالنسيا فوزه الأول على أرضه أمام برشلونة في الدوري منذ فبراير/ شباط 2007.