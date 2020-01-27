وكيل أعمال أشرف حكيمي يعلق على اهتمام بايرن ميونخ

علق أليخاندرو كامانو، وكيل النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند على التقارير التي تربط موكله بالانتقال إلى بايرن ميونخ.

ونقل موقع ”سبوكس“ الألماني عن كامانو قوله: ”بايرن ميونخ ناد كبير، لكننا لا نعرف أي شيء عن اهتمامه بأشرف حكيمي“.

وأضاف ”أؤكد لكم عدم تواصل أي شخص من بايرن ميونخ معنا بشأن أشرف حكيمي“.

وانتقل أشرف حكيمي البالغ من العمر 21 عاما من ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند بنظام الإعارة صيف 2018 لمدة موسمين، تنتهي في يونيو المقبل.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونخ يراقب موقف ريال مدريد من مستقبل أشرف حكيمي، حيث إن النادي البافاري يريد تثبيت جوشوا كيميتش في وسط الملعب مع الدفع باللاعب بنيامين بافارد في مركز قلب دفاع، وبالتالي فإنه يحتاج إلى لاعب في مركز الظهير الأيمن، وهو ما يوجد في حكيمي.

وأحرز حكيمي 6 أهداف وصنع 6 في 28 مباراة مع بروسيا دورتموند، الموسم الحالي، ليصل إلى تسجيل 9 أهداف وصناعة 13 في 56 مباراة مع أسود الفيستيفال.

وشارك حكيمي مع الفريق الأول لريال مدريد في 17 مباراة فقط، سجل فيها هدفين وصنع هدفا.

يشار إلى أن بايرن ميونخ يملك 39 نقطة من 19 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، علما أن النادي البافاري يلعب مع تشيلسي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.