أشرف حكيمي يعلق على مستقبله مع اقتراب نهاية إعارته من ريال مدريد لبروسيا دورتموند

علق النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني، على مستقبله، مع انتهاء إعارته في يونيو المقبل.

وانتقل حكيمي من ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند صيف العام 2018، بعقد إعارة لموسمين، وأصبح اللاعب عنصرا أساسيا في تشكيلة بروسيا دورتموند، ومؤثرا في تأهله لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وتردد أن ريال مدريد قرر إعادة حكيمي الصيف المقبل، بعد التطور بشكل ملحوظ للاعب، الذي اختير أفضل لاعب صاعد في أفريقيا حسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.

وقال حكيمي في تصريحات نقلتها صحيفة ”ruhrnachrichten“ الألمانية: ”تطورت كثيرا مع بروسيا دورتموند في مختلف النواحي وما زلت أتعلم، لم أصل بعد لسقف طموحاتي“.

وعما إذا كان حكيمي يشعر بالميل إلى العودة لريال مدريد أم يريد البقاء مع بروسيا دورتموند، قال النجم المغربي: ”كلاهما، قلبي منقسم بينهما“.

وواصل: ”هناك 6 أشهر متبقية حتى انتهاء عقد إعارتي مع بروسيا دورتموند، وهناك الكثير من المباريات مع الفريق“.

وأردف: ”ما أريد أن أقوله إنني سعيد للغاية مع بروسيا دورتموند، وأشعر بالراحة في النادي“.

وسجل أشرف حكيمي 6 أهداف وصنع 6 أخرى في 26 مباراة مع بروسيا دورتموند، الموسم الحالي، ليصل إلى تسجيل 9 أهداف وصناعة 13 في 54 مباراة مع أسود الفيستيفال.

ولعب حكيمي، البالغ من العمر 21 عاما مع الفريق الأول لريال مدريد 17 مباراة فقط، سجل فيها هدفين وصنع هدفا.

يشار إلى أن بروسيا دورتموند يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، وفي جعبته 30 نقطة من 17 مباراة.

وتأهل النادي الألماني إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي.

بند سري

وذكرت شبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“، أن عقد إعارة أشرف حكيمي من ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند يشمل بندا يمنح النادي الألماني الأفضلية في الاحتفاظ بأشرف حكيمي، حال قرر ريال مدريد بيع اللاعب الصيف المقبل.