كشف مفاجأة في عقد المغربي أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند

كشفت شبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“ مفاجأة تخص عقد إعارة النجم المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وانتقل أشرف حكيمي من ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند بنظام الإعارة صيف العام 2018 لمدة موسمين، حيث أصبح أحد العناصر الأساسية لأسود الفيستيفال.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“ أن بروسيا دورتموند يملك بندا يمنحه الأفضلية في الاحتفاظ بأشرف حكيمي، حال قرر ريال مدريد بيع اللاعب الصيف المقبل.

ويتردد أن ريال مدريد يريد استعادة اللاعب؛ بعد أن تطور بشكل مذهل مع بروسيا دورتموند، كما ذكرت تقارير ألمانية أن بايرن ميونخ استفسر من ريال مدريد عن موقف اللاعب.

وبحسب ”سكاي سبورت ألمانيا“ فإن وجود بند في عقد إعارة حكيمي من ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند، يمنح النادي الألماني أولوية التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، حال دفعه المقابل المادي المطلوب من ريال مدريد.

واختير أشرف حكيمي، البالغ من العمر 21 عاما، أفضل لاعب صاعد أفريقي في حفل أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الثلاثاء.

وشارك حكيمي الموسم الحالي في 26 مباراة الموسم الحالي مع بروسيا دورتموند، وسجل فيها 6 أهداف وصنع مثلها، ليكمل 54 مباراة مع أسود الفيستيفال سجل فيها 9 أهداف وصنع 13.

يشار إلى أن أشرف حكيمي شارك في 17 مباراة فقط مع الفريق الأول لريال مدريد، سجل فيها هدفين وصنع هدفا.

ويملك بروسيا دورتموند 30 نقطة من 17 مباراة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، علما أنه تأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي.