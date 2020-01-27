بعد اهتمام برشلونة.. نجم بايرن ميونخ يفتح باب الرحيل عن النادي البافاري

فتح جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ الألماني، باب الرحيل عن النادي البافاري، بعد تقارير عن اهتمام من برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة ”كيكر“ الألماني عن كيميتش قوله: ”مررت بمراحل عديدة في بايرن ميونخ، لم ألعب خلالها كثيرا، وتساءلت عن الخطوة الصحيحة من أجل تطوري“.

وأضاف أنه ”من الصعب التنبؤ الآن بما سيحدث بعد انتهاء عقدي مع بايرن ميونخ، لا أعرف ما الأفضل لمسيرتي خلال عامين أو 3 أعوام“.

وتابع كيميتش أن ”هدفي أن أكون جزءا من حقبة مع بايرن ميونخ، أحلم كثيرا بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لدي شعور وقناعة أننا نملك فرصة تحقيق اللقب مع جيل جديد، ومع ناد يعد واحدا من الخمسة أو الستة الأوائل في أوروبا“.

وانتقل كيميتش، البالغ من العمر 24 عاما، من شتوتغارت إلى بايرن ميونخ، صيف العام 2015، وأصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة النادي البافاري.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونخ صيف العام 2023، علما أن تقارير إسبانية ذكرت أن برشلونة يريد التعاقد مع كيميتش لتعزيز خط دفاعه.

وشارك كيميتش الموسم الحالي في 27 مباراة مع بايرن ميونخ ليكمل 198 مباراة مع النادي البافاري، سجل فيها 19 هدفا، وصنع 45.

ولعب كيميتش كذلك 48 مباراة مع منتخب ألمانيا الأول، سجل فيها 3 أهداف.

ومع بايرن ميونخ نال كيميتش 4 ألقاب في الدوري الألماني، ولقبين في كأس ألمانيا، و3 ألقاب في السوبر الإسباني، كما حصد كأس العالم للقارات مع منتخب ألمانيا العام 2017.