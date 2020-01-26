إسبانيا.. تحذير مدرب بسبب احتفال مبالغ فيه (فيديو وصور)

حصل مدرب فريق إسباني للأطفال على تحذير بشأن تصرفاته بعد الاحتفال المبالغ فيه، بهدف لفريقه والسلوك غير الرياضي في مباراة لكرة القدم بين فريقين لعُمر 9 أعوام.

وتلقى سانت أندريو، الذي يتخذ من برشلونة مقرا له، شكوى من منافسه بوفالا دي بادالونا عقب تصوير مدربه وهو يركض داخل أرض الملعب للاحتفال بهدف فريقه ويحتضن لاعبيه.

وأظهر الفيديو الذي نشره فريق بوفالا في حسابه على موقع ”تويتر“ أن مدرب الفريق المنافس سدد الكرة خارج الملعب، مع استعداد الفريق لاستئناف المباراة وسط احتجاجات غاضبة من لاعبي بوفالا.

وقال بوفالا في بيان: ”إنه عار حقيقي مشاهدة تلك التصرفات من مدرب سانت أندريو، لا يجب أن يتصرف أي مدرب بهذا الشكل فهذا ضد القيم التي نحاول أن نعلمها لأطفالنا“.

وأضاف ”يجب أن يعلم المرء كيف يتصرف عندما يخسر وأيضا كيف يتصرف عندما يفوز“.

Una pena ver acciones como la que protagoniza este entrenador del Sant Andreu, los valores que debemos enseñar como formadores nunca deben ser estos. Hay que saber perder, pero sobre todo hay que saber ganar.#CFBufala #Valores #Badalona #Barcelona #Futbolcat #FutbolFormativo pic.twitter.com/lHT3k6xQLe — C.F. Bufalà de Badalona (@cfbufala) January 25, 2020

وتقدم سانت أندريو بالاعتذار عن تصرفات مدربه وكتب على تويتر ”نتفهم لماذا يشعر (بوفالا) بالغضب من تلك الواقعة.

وتابع بوفالا ”تحدث المسؤولون عن فريق الأطفال مع المدرب، وسنتخذ الإجراءات المناسبة للتأكد من عدم تكرار تلك الواقعة المؤسفة“.

وقال بوفالا إنه يقدر اعتذار سانت أندريو بعد التصرف ”غير المقبول“ من مدربه وطالب ”الجميع بالقيام بواجباتهم لتحسين الأجواء في مباريات الأطفال“.