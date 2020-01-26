تطور مهم بشأن اختطاف لاعب كرة قدم أرجنتيني

أعلن نادي لانوس المنتمي للدوري الأرجنتيني لكرة القدم أن أحد لاعبيه أُطلق سراحه دون التعرض لأي أذى بعد اختطافه لعدة ساعات.

وتم اختطاف المدافع لاوتارو فالينتي، إلى جانب أحد مرافقيه مساء يوم السبت في أفيانيدا، وهي منطقة صناعية في بوينس أيرس، وذلك في اليوم التالي للخسارة 0/2 في ضيافة ألدوفيسي بالدوري المحلي.

وقال لانوس في بيان: ”لحسن الحظ تم إطلاق سراحهما بعد ساعات“.

وأضاف ”هما في حالة صحية رائعة، يشكر لانوس الشرطة والسلطات بسبب دورهم في القضية“.

وذكر تقرير في صحيفة لاناسيون وبعض وسائل الإعلام المحلية أنه تم اختطاف فالينتي بعد الذهاب لشراء بيتزا، وأن وكيله تفاوض مع مختطفيه لإطلاق سراحه مقابل مبلغ يتراوح بين ألفين و3 آلاف دولار.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما مع لانوس لأول مرة في مايو أيار الماضي، واستدعاه المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في التصفيات الأولمبية هذا الشهر، لكن لانوس قال إنه لن يسمح بانضمامه بسبب إصابة اثنين من مدافعيه في الوقت الحالي.