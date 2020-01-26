 روما يوقف مسيرة لاتسيو المذهلة ويحرمه من وصافة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

روما يوقف مسيرة لاتسيو المذهلة ويحرمه من وصافة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

روما يوقف مسيرة لاتسيو المذهلة ويحرمه من وصافة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أجبر نادي روما منافسه لاتسيو على التعادل 1/1، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

وكان روما سباقا إلى التسجيل عبر مهاجمه إدين دجيكو في الدقيقة 26، بضربة رأس متقنة من بريان كريستانتي.

لكن فرانشيسكو أتشيربي أدرك التعادل للاتسيو في الدقيقة 34، مستغلا خطأ فادحا من باو لوبيز حارس روما.

ورفع التعادل رصيد لاتسيو إلى 46 نقطة، في المركز الثالث، ليفشل الفريق في معادلة نقاط إنتر ميلان الثاني، في حين رفع التعادل رصيد روما إلى 39 نقطة في المركز الرابع.

وأوقف روما مسيرة لاتسيو الرائعة، الذي حقق 11 فوزا متتاليا في الدوري الإيطالي.

ولاتسيو خامس فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يحقق أكثر من 10 انتصارات متتالية إلى جانب يوفنتوس في مناسبتين وروما في مناسبتين ونابولي وإنتر ميلان.

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