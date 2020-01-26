كل ما تريد معرفته عن مباراة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

يخوض نادي يوفنتوس مواجهة صعبة وقوية أمام مضيفه نابولي في قمة مباريات الجولة الـ21 للدوري الإيطالي على ملعب سان باولو.

ويخشى يوفنتوس انتفاضة مضيفه نابولي في مواجهة قوية ستكون مهمة في ظل صراع القمة بين اليوفي وإنتر في الدوري الإيطالي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القارهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق رؤوف خليف.

ترتيب الفريقين

يتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، وحقق فريق السيدة العجوز 16 انتصارا من 20 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة وسجل اليوفي 39 هدفا واستقبل 19 هدفا.

ويحتل نابولي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، وحقق الفريق 6 انتصارات وتعادل 6 مرات وتلقى 8 خسائر.. وسجل نابولي 28 هدفا واستقبل مثلها.

وفاز يوفنتوس على نابولي في آخر لقاء جمعهما بنتيجة 4/3 يوم 31 أغسطس الماضي في الدوري الإيطالي، وخسر نابولي في آخر لقاءين أمام ضيفه يوفنتوس كما أن آخر فوز لنابولي على حساب اليوفي كان يوم 22 أبريل 2018 بالدوري 0/1.

ويلعب المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس في مواجهة فريقه الأسبق نابولي.

انتفاضة نابولي

يتسلح نابولي بحماس جماهيره من أجل تحقيق الانتفاضة وتحسين ترتيبه في جدول الدوري الإيطالي خاصة أن نابولي بعيد تماما عن مستواه المعهود وهو ما يسعى لإنهائه المدرب غينارو غاتوزو المدير الفني للفريق في مواجهة يوفنتوس.

وأشار غاتوزو مدرب نابولي قبل اللقاء إلى أن يوفنتوس منافس صعب وقوي واللعب أمامه مهمة صعبة كما أن الفريق سيسعى لتقديم عرض مميز وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن نابولي كاليدو كوليبالي ودرايس ميرتينز وفوزي غلام وفينسنت بوجوت وآلان لوريرو.. ومن المتوقع أن يعتمد غاتوزو على تشكيلة تضم كلا من أليكس ميريت لحراسة المرمى، وأمامه الرباعي كوستاس مانولاس وجيوفاني دي لورينزو والسيد هيساي وماريو روي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط دييغو ديمي وبجواره فابيان رويز وبيوتر زيلينسكي مع ثلاثي الهجوم خوسيه كاييخون ولورينزو إنسيني وأركاديوز ميليك.

أفكار يوفنتوس

يأمل يوفنتوس تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث في صراع الصدارة لترتيب الكالشيو بعدما أكد المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لليوفي أن هذه المواجهة أمام نابولي ستكون صعبة خاصة أن نابولي فريق قوي ويتسلح بحماس جماهيره التي يدرك جيدا أهمية دورها.

ويعاني يوفنتوس من غياب دانيلو وجورجيو كيليني وسامي خضيرة وماتيو دي تشيليو وميريح ديميرال، ويعتمد السيدة العجوز على تشكيلته التي تضم الحارس فويتشيك تشيزيني، وأمامه الرباعي ماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو وأليكس ساندرو للدفاع.

ويقود خط الوسط ميراليم بيانيتش ورودريغو بينتاكور وبلايس ماتويدي مع صانع الألعاب آرون رامسي، وثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وغونزالو هيغواين.

وأكد حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين الكبيرين موضحا أن يوفنتوس يبدو أقوى تنظيما وأداء في خط الوسط تحديدا خاصة أن اليوفي لديه لاعبين أصحاب خبرات في كافة الخطوط.

وأوضح أن الحماس وحده لا يكفي نابولي خاصة أن أصحاب الأرض لديهم مشاكل واضحة في الجانب الدفاعي وخاصة مع تراجع مستوى الفريق بصورة كبيرة.