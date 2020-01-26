كالياري يفرض التعادل على إنتر ميلان ويمنح يوفنتوس فرصة الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

فرض كالياري التعادل بنتيجة 1/1 على مضيفه إنتر ميلان، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، لحساب الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

ووضع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان في المقدمة، في الدقيقة 29، بضربة رأسية، مستغلا كرة متقنة من الوافد الجديد، الإنجليزي آشلي يونغ، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

لكن البلجيكي المخضرم رادغا ناينغولان، لاعب إنتر ميلان وروما السابق، سجل هدف التعادل لكالياري، في الدقيقة 78، بتسديدة زاحفة فاجأت سمير هاندانوفيش حارس إنتر ميلان.

وهذا التعادل الثالث على التوالي لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وكلها بنتيجة 1/1، حيث تعادل مع أتلانتا وليتشي واليوم مع كالياري.

وتعادل إنتر ميلان للمرة السادسة في الكالشيو الموسم الحالي، في حين حقق الفوز 14 مرة، وخسر مرة وحيدة.

ورفع التعادل رصيد إنتر ميلان إلى 48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، الذي يمكنه توسيع الفارق إلى 6 نقاط، حال الفوز على نابولي في قمة الجولة الـ21 اليوم الأحد.

في حين رفع التعادل رصيد كالياري إلى 31 نقطة في المركز السادس، على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويأمل الفريق في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

ويلعب إنتر ميلان مع فيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء، قبل أن يلعب مع أودينيزي، وميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي، وضد لودوغوريتس رازغراد في الدوري الأوروبي.