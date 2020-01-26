أتلتيكو مدريد يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع ليغانيس في الدوري الإسباني

واصل أتلتيكو مدريد نتائجه المخيبة، بالتعادل السلبي، مع ضيفه ليغانيس، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في العاصمة مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، علما أن اللقاء شهد 6 بطاقات صفراء وسابعة حمراء، 6 منها للاعبي ليغانيس، بينها الطرد، مقابل بطاقة وحيدة للاعب من أتلتيكو مدريد.

وفشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات، إذ خسر أمام إيبار، وتعادل مع ليغانيس في الدوري الإسباني، وخسر أمام كولتورال ديبورتيفا ليونيسا 1/2، ليودع كأس إسبانيا من دور الـ32، وخسر قبل أيام من ريال مدريد بركلات الترجيح في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.

ورفع التعادل رصيد أتلتيكو مدريد إلى 36 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 15 نقطة لليغانيس في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي 21 مباراة لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، حقق الفريق الفوز في 9 مباريات فقط، مقابل 9 تعادلات، في حين خسر 3 مباريات.

وسجل أتلتيكو مدريد 22 هدفا، في الليغا، في حين تلقت شباكه 14 هدفا.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ريال مدريد، يوم السبت، الأول من فبراير، على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وأتلتيكو مدريد على موعد مع مباريات نارية، إذ يلاقي ريال مدريد، من بعده غرناطة، ثم فالنسيا، ثم أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ثم فياريال.

ويملك ريال مدريد 43 نقطة في صدارة ترتيب الليغا مع برشلونة، لكن النادي الملكي سيعتلي الصدارة منفردا، بفارق 3 نقاط عن برشلونة، حال فوزه على بلد الوليد، مساء اليوم الأحد.